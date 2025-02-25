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Bakan Yumaklı açıkladı: 8 bin 500 personel alımı yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yeşil Vatan'ı korumak için 8 bin 500 kişilik yeni ekip kurulacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Yumaklı açıkladı: 8 bin 500 personel alımı yapılacak
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına karşı daha güçlü bir savunma hattı oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Dördüncü Tarım Orman Şurası kapsamında düzenlenen "İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar Atölyesi" programına katılan Yumaklı, Yeşil Vatan'a 200 milyar liranın üzerinde kaynak ayrıldığını açıkladı.

Yumaklı, 8 milyara yakın tohum ve fidanın toprakla buluşturulduğunu söyleyerek, "Bu sayede bugün 24,3 milyon hektarla dünyada önemli orman varlığına sahip ve bunu da geliştiren bir ülke olarak yer aldık." dedi.

Yeşil Vatan'ı korumak için daha güçlü bir savunma hattı oluşturmak istediklerini vurgulayan Yumaklı, "Buradan da bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız" ifadelerini kullandı.

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