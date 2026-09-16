Bakan Yumaklı açıkladı: Almanya’ya tarımsal ürün ihracatı 2,2 milyar dolara ulaştı

Bakan Yumaklı ile Almanya Federal Tarım, Gıda ve Yurt Bakanı Alois Rainer, Türkiye ile Almanya arasında tarım ve gıda sektörlerinde ikili iş birliğinin derinleştirilmesi ve ortak ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla ortak niyet beyanı imzaladı. DSİ Genel Müdürlüğü Namık Kiper Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Bakan Yumaklı, Almanya Federal Tarım, Gıda ve Yurt Bakanı Alois Rainer'i ve heyetini Bakanlıkta ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, geçtiğimiz ocak ayında Berlin'de gerçekleştirilen görüşmenin ardından Ankara'daki ziyaretin tarım ve gıda alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir devam niteliğinde olduğunu ifade etti.

"Almanya'ya tarımsal ürün ihracatımız yaklaşık 2,2 milyar dolar"

Almanya'nın Türkiye'nin en önemli ekonomik ve ticari ortaklarından biri olduğunun altını çizen Bakan Yumaklı, "Biz, ülkelerimiz arasındaki güçlü ilişkilerin tarım ve gıda alanında da sahip olduğumuz potansiyele uygun şekilde gelişmesini istiyoruz. 2025 yılında Almanya'ya tarımsal ürün ihracatımız yaklaşık 2,2 milyar dolar, Almanya'dan tarımsal ürün ithalatımız ise yaklaşık 753 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu rakamlar önemli olmakla birlikte iki ülkenin ekonomik büyüklüğü ve tarım-gıda sektörlerindeki kapasitesi dikkate alındığında önümüzde çok daha büyük bir potansiyel bulunduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda bugün önemli bir hedef ortaya koyuyoruz: İki ülke tarımsal ticaret hacmini yakın gelecekte 5 milyar dolar seviyesine ulaştırmak istiyoruz. Bunun için karşılıklı ticaretimizin önündeki teknik meseleleri çözmeye, firmalarımızın yeni iş bağlantıları kurmasını desteklemeye ve yatırım imkânlarını geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Türk ve Alman firmaları arasında yeni ticaret ve yatırım imkanlarının oluşturulmasını hedefliyoruz"

Yumaklı, görüşmenin en önemli somut çıktılarından birinin imzalanan ‘Tarım ve Gıda Sektörü Alanlarında İkili İşbirliğinin Derinleştirilmesi ve Ortak Ticari İlişkilerin Geliştirilmesine İlişkin Ortak Niyet Beyanı' olduğunu vurgulayarak, "Bu belgeyle ülkelerimiz arasında mevcut olan Tarım Alanında Mutabakat Zaptı'nı daha ileri bir aşamaya taşımayı ve iş birliğimizin özellikle tarımsal ticarete olan etkisini artırmayı amaçlıyoruz. Bizim hedefimiz yalnızca belge imzalamak veya kamu kurumlarımız arasındaki diyaloğu artırmak değil.

Bu iş birliğinin üreticimize, ihracatçımıza ve özel sektörümüze somut olarak yansımasını istiyoruz. Bu kapsamda Türk ve Alman firmaları arasında yeni ticaret ve yatırım imkanlarının oluşturulmasını, teknoloji transferinin artırılmasını ve ortak üretim modellerinin geliştirilmesini hedefliyoruz. Özellikle tarım teknolojileri, gıda sanayii, dijitalleşme, sürdürülebilir üretim ve tarımsal Ar-Ge alanlarında önemli bir iş birliği potansiyelimiz bulunuyor" şeklinde konuştu.

"Önceliğimiz Türkiye-Almanya Tarım Yürütme Komitesini yeniden aktif hale getirmek olacak"

Rainer'in Türkiye'deki programının özel sektör ayağını son derece önemsediğini dile getiren Bakan Yumaklı, "Sayın bakan bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde iş dünyamızın temsilcileriyle bir araya gelecek. Programının devamında ise tarım teknolojileri ve gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızı ziyaret ederek, Türkiye'nin üretim, teknoloji ve girişimcilik kapasitesini yerinde görme imkanı bulacak. Önümüzdeki süreçte bir diğer önceliğimiz de Türkiye-Almanya Tarım Yürütme Komitesini yeniden aktif hale getirmek olacak. Teknik ekiplerimizi daha sık bir araya getirerek, bugün ortaya koyduğumuz hedeflerin takibini yapacağız.

İnanıyorum ki, bugün imzaladığımız niyet beyanı ve gerçekleştirdiğimiz görüşmeler ülkelerimiz arasındaki tarım ve gıda iş birliğine yeni bir ivme kazandıracak, özel sektörlerimiz arasında yeni ve somut ortaklıkların kurulmasına önemli katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, Rainer ve beraberindeki heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, gerçekleştirilen görüşmelerin her iki ülkenin üretici ve sektörleri açısından hayırlı sonuçlar getirmesini diledi.

Bakan Rainer ise, Ankara ziyaretinden ve Bakan Yumaklı tarafından ağırlanmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Türkiye'nin Almanya için tarım ve gıda alanında önemli ve güvenilir bir ortak olduğunu söyledi. Türkiye ile Almanya arasındaki iş birliğinin tarımsal üretim, ticaret, tarım teknolojileri, bitki sağlığı ve veteriner hekimliği gibi alanlarda derinleştirilmesini istediklerini vurgulayan Rainer, imzalanan ortak niyet beyanıyla iki ülkenin iş birliğini geliştirme iradesini ortaya koyduğunu dile getirdi. Açıklamaların ardından program, iki bakanın birbirlerine hediye takdim etmesi ile sona erdi.