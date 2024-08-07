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Bakan Yumaklı açıkladı: Besi organize tarım bölgesi sayısının 31'e çıkarılması hedefleniyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvansal üretim işletmelerinin ihtisas konusuna göre bir araya getirildiği besi organize tarım bölgesi (OTB) sayısının 9'dan 31'e çıkarılmasını hedeflediklerini bildirerek, son olarak Malatya Besi OTB'yi hizmete sunduklarını ifade etti.

Haber Merkezi
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Bakan Yumaklı açıkladı: Besi organize tarım bölgesi sayısının 31'e çıkarılması hedefleniyor
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Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hayvansal ürün arzında artış sağlanması, yenilikçi ve sürdürülebilir hayvancılık yöntemleriyle gıda üretiminde verimlik ve kalitenin artırılması amacıyla besi OTB'ler kuruluyor.

Kesintisiz üretim imkanı sunan bu bölgeler, altyapıyla destekleniyor, verimlilik ve sürdürülebilirliği artıracak şekilde tasarlanıyor ve sıfır atık ilkesine göre faaliyet gösteriyor.

Besi OTB'ler, üretimin her safhasının kontrol edilmesi, hijyen, kalite ve verimin en üst seviyeye çıkarılması ile ucuz maliyetli üretimin teşvik edilmesi gibi alanlarda avantaj sağlıyor.

"Malatya Besi OTB'yi hizmete sunduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Yumaklı, hayvansal üretim işletmelerinin ihtisas konularına göre bir araya getirildiği 9 besi OTB'yi faaliyete geçirdiklerini belirterek, tüzel kişilik kazandırdıkları 22 bölgeyle birlikte faaliyete geçecek besi OTB sayısını 31'e çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Tüzel kişilik kazanan 42 organize tarım bölgesinden 22'sinin besi OTB olduğuna işaret eden Yumaklı, bakanlık olarak hem bitkisel hem de hayvansal üretim için OTB'leri destekledikleri aktardı.

Yumaklı, OTB'lerde besi ve sera işletmeleri, soğuk hava deposu, et entegre tesisi, yem fabrikası, paketleme, biyogaz ve gübre üretim tesisleri, idari ve sosyal alanlar ile yenilenebilir enerji tesisleri bulunduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Hayvansal üretim işletmelerinin ihtisas konularına göre bir araya getirildiği, üretimin her safhasının kontrol edildiği, hijyenin sağlandığı, verimin ve kalitenin en üst seviyeye çıkarıldığı, uygun maliyetli üretimin teşvik edildiği, giriş ve çıkışların kontrol edilebildiği bölgeler oluşturmayı amaçlıyoruz. Yetiştiricilerin ihtisaslaşmalarını sağlamayı, tarım-sanayi entegrasyonunun geliştirilmesine katkı sunmayı, orta ve büyük ölçekli modern hayvansal işletmelerin sayılarını artırmayı, markalaşma ve değerinden satış ile gelirleri artırmayı hedefliyoruz. Besi OTB'lerin, hayvansal ürün arzında artış sağlayarak iç talebin karşılanmasında önemli rol oynayacağını değerlendiriyoruz."

Son olarak Malatya Besi OTB'nin altyapısını tamamladıklarını ve girişimcilerin hizmetine sunduklarını bildiren Yumaklı, 3 bin 128 dekar alanda kurulan bölgede 97 işletme ve 5 sanayi parselinin bulunduğunu aktardı.

Yumaklı, bölgenin 16 bin 700 baş hayvan kapasiteli olduğunu kaydederek, "Malatya Besi OTB'de 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanacak. Altyapı için güncel fiyatlarla 180 milyon lira harcandı. Malatya Besi OTB hem kente hem bölgeye hem de ülkemize önemli katkılarda bulunacak. Hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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