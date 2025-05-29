Bakan Yumaklı açıkladı: Üreticilere hayvan başına yıllık 18 bin TL destek vereceğiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’nın Ayaş ilçesindeki bir hayvancılık işletmesini ziyaret ederek "Kırsalda Bereket: Hayvancılığa Destek Projesi"nin sonuçlarının yeni etabının sonuçlandığını duyurdu. Bu çağrıda, tüm sağlık kontrolleri tamamlanmış gebe düve çiftçilere verilecek.

Hayvan başına yıllık 18 bin TL bakım desteği

Üreticilere hayvan başına yıllık 18 bin TL bakım desteği sağlanacak

Proje, başvuran çiftçilere gebe düve verilmesi ve böylece hayvan sayısının artırılmasını amaçlıyor. Çitçi başına en az 5, en fazla 15 gebe düve verilecek. Projeye başvuran kişi veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi veya hekim olan üreticilerden ise sayı en fazla 30’a kadar çıkarılabilecek.

Projede en önemli farklılıklardan biri, üreticiye gider desteği verilmesi oldu. Bu kapsamda, 1 yıl boyunca katılımcı çiftçinin bu kapsamdaki faaliyetinden bir gelir elde edilmeyeceği dikkate alınarak, hayvan başına aylık 1500 TL olmak üzere, her bir hayvan için yıllık 18 bin TL destek ödemesi yapılacak.

Bakan Yumaklı, Türkiye’de gençlerin çiftçilik yapmaları için çeşitli projeler yürüttüklerini de hatırlatarak, eğitim programlarına katılan gençleri projelere katılmaya çağırdı.

3 ila 5 yıl vadeli kredi imkanı

Yetiştiriciler yüzde 85’e kadar faiz avantajından yararlanabilecek

Açıklamasında, 15 hayvan alan bir üreticinin, bu destekle her ay asgari ücret tutarında bir gelire sahip olacağını belirten Yumaklı, Ziraat Bankası aracılığıyla da 2 yılı ödemesiz, 3 ila 5 yıl vadeli kredi imkanı sunulacağını aktardı. Yumaklı, faiz indirimi desteğiyle yetiştiricilerin yaklaşık yüzde 85’e kadar faiz avantajından yararlanabileceklerini söyledi.

Projede mağduriyet yaşanmaması için hayvanların 1 yıl boyunca Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından sigortalanacağını açıklayan Yumaklı, sigorta bedelinin TİGEM tarafından karşılanacağını kaydetti.