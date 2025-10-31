  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Yumaklı açıkladı: Üreticilere 20,4 milyar lira zirai don desteği ödendi
Takip Et

Bakan Yumaklı açıkladı: Üreticilere 20,4 milyar lira zirai don desteği ödendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Üreticilerimize toplamda 20 milyar 423 milyon lira zirai don destek ödemesi gerçekleştirdik" dedi. Yumaklı, kötü hava şartlarından etkilenen üreticilere yönelik maddi destek ödemelerini sürdürdüklerini belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yumaklı açıkladı: Üreticilere 20,4 milyar lira zirai don desteği ödendi
Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kötü hava şartlarından etkilenen üreticilere yönelik maddi destek ödemelerini sürdürdüklerini belirtti. Bakan Yumaklı, bu kapsamda tarım sigortası bulunmayan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere önceki ödemelerin devamı olarak 6 milyar 495 milyon lira daha destek ödemesi aktardıklarını açıkladı.

Bakan Yumaklı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Zirai dondan etkilenen üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Tarım sigortası bulunmayan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 6 milyar 495 milyon lira daha aktarıyoruz. Bu destekle birlikte üreticilerimize toplamda 20 milyar 423 milyon lira zirai don destek ödemesi gerçekleştirdik. Zirai don kapsamındaki destek ödemelerine devam edeceğiz.

Letonya, "İstanbul Sözleşmesi"nden çekilme kararı aldıLetonya, "İstanbul Sözleşmesi"nden çekilme kararı aldıDünya

 

Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat: 415 yıl hapsim istendiğine göre bana "itirafçı oldu" diyenler özür dileyecek mi?Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat: 415 yıl hapsim istendiğine göre bana "itirafçı oldu" diyenler özür dileyecek mi?Gündem

 

Ekonomi
Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım açıklaması
Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım açıklaması
Bankaların emekli maaş promosyon şartlarına TÜKONFED'ten tepki: 'Rekabet Kurulu harekete geçmeli'
Bankaların emekli maaş promosyon şartlarına TÜKONFED'ten tepki: 'Rekabet Kurulu harekete geçmeli'
Kasım ekonomi gündemi yoğun: Asgari ücret öncesi kritik veriler
Kasım ekonomi gündemi yoğun: Asgari ücret öncesi kritik veriler
Şap nedeniyle 35 litre süt veren sığır artık sadece bir çay bardağı süt veriyor
Şap nedeniyle 35 litre süt veren sığır artık sadece bir çay bardağı süt veriyor
Palamut sezonu kısa sürdü, umutlar gelecek yıla ertelendi
Palamut sezonu kısa sürdü, umutlar gelecek yıla ertelendi
Merkez Bankası, Kazakistan Tengisi'ni listeye ekledi
Merkez Bankası, Kazakistan Tengisi'ni listeye ekledi