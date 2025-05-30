Bakan Yumaklı: Bu yıl 1 milyon 300 bin ton civarında çay rekoltesi bekliyoruz

ÇAYKUR'a ait Ziraat Botanik Çay Bahçesi'nde hasada katılan Yumaklı, yeşil ile mavinin buluştuğu, çayın üretilip ülkeye dağıtıldığı Rize'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Türkiye olarak dünyada beşinci, Avrupa'da birinci sıradayız"

Yumaklı, her zaman üreticilerin yanında olduklarını, her ürün için tek tek çalıştıklarını belirterek "Kuru çay üretiminde Türkiye olarak dünyada beşinci, Avrupa'da birinci sıradayız. Ancak çay tüketiminde dünyada dördüncü sıradayız. Orada da üst sıraları zorlamaya devam ediyoruz." dedi.

Çayın Türk ekonomisine katkısının geçen yıl itibarıyla 45 milyar lira civarında olduğunu ifade eden Yumaklı, ürünün ekonomideki ağırlığının son derece önemli olduğunu vurguladı.

"Çay üretimi beş ilde yoğunlaştı"

Yumaklı, çay üretiminin beş ilde yoğunlaştığına işaret ederek "Rize'de yüzde 64'ü yani 872 bin tonu, Trabzon'da yüzde 23'ü yani 306 bin tonu, Artvin'de yüzde 11'i 147 bin tonu, Giresun'da yüzde 2'si yaklaşık 32 bin tonu üretiliyor. Çok az da diğer illerimizde var." diye konuştu.

ÇAYKUR ve özel sektörün sezon açılışıyla birlikte çay almaya başladığını anımsatan Yumaklı, yaş çayın, 49'u ÇAYKUR'a diğerleri de özel fabrikalara ait olmak üzere 195 üretim tesisinde işlendiğini kaydetti.

Yumaklı, 2024'te çay rekoltesinin 1 milyon 430 bin ton civarında olduğunu vurgulayarak "Bu yıl 1 milyon 300 bin ton civarında çay rekoltesi bekliyoruz. İklim değişikliğine bağlı olarak Rize'yi de çay üretimini de etkileyeceğini düşünmüştük ilk başta meteorolojik olayların ama hamdolsun çaya bizim korktuğumuz bir etkisi olmadı. Sadece biraz sezonu ötelemiş oldu." ifadelerini kullandı.

ÇAYKUR'un 2002'de 6 bin 600 ton olan günlük üretim kapasitesinin bu yıl itibarıyla 9 bin 250 tona çıktığına dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Dolayısıyla buradaki artışın yüzde 40 olduğunu söylemek istiyorum; bu, önemli bir kapasite. Modernizasyon çalışmalarımız da halihazırda devam ediyor. Alımda üretici dostu ve yine kuru çayla ilgili olan fiyatlamada da tüketicilerimizin bu çok önemli milli içeceğimizi uygun fiyatla alması için de yine gerekli çalışmaları yapıyoruz. Böyle bir politika izliyoruz."

Yumaklı, üreticilerin memnuniyetinin kendilerini de memnun ettiğini belirterek "2025 yılı çay fiyatını açıklamıştı kurumlarımız. Yüzde 34'lük artışla 25,44 liralık bir fiyat açıklanmış oldu. Üreticilerimizin memnuniyetini duymak bizleri de memnun ediyor, bize de gurur veriyor açıkçası." dedi.

"Bugün itibarıyla ÇAYKUR randevulu sisteme geçmiş oldu"

Bakan İbrahim Yumaklı, sürdürülebilir üretime önem verdiklerini söyledi. Özellikle son dönemde teknolojinin getirdiği birtakım kolaylıklar olduğunu belirten Yumaklı, elektrikli çay toplama makinelerinin de bunlar arasında yer aldığını ifade etti.

Yumaklı, bu tür kolaylıkların çayın sonraki dönemlerine ve toplanan çaya olumsuz etki etmemesi için bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Çay alımına 16 Mayıs'ta başlandığını dile getiren Yumaklı, "Bugün itibarıyla ÇAYKUR randevulu sisteme geçmiş oldu. Yeni sezonun hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Rize'den Türkiye'nin dört bir köşesine, kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına bizlerin gıda arz güvenliği için çalışan, çabalayan, emek veren bütün üreticilerimize selam ediyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum ülkem adına." diye konuştu.

"Çay alım kotasını geçen yıl itibarıyla 700 kilograma çıkardık"

Yumaklı, her türlü zorluğa karşı ne olursa olsun bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimden vazgeçmeyen üreticilere teşekkür ederek "Çok kıymetli eli öpülesi üreticilerimizin hepsine çok teşekkür ediyorum. Bereketli bir sezon diliyorum." dedi.

Çay alım kotasını geçen yıl itibarıyla 700 kilograma çıkardıklarını vurgulayan Yumaklı, "Bu yıl da bu kotaların uygulanacağını söylemek istiyorum. Bütün bu çalışmalarımızda bizlere destek veren, cesaret veren, her türlü kararımızda bizlere yol gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Bakan Yumaklı, bahçede bir süre çay makasıyla ürün hasat etti.