Bakan Yumaklı çiftçiye 2025 müjdesini verdi: Ödemeler 135 milyar liraya çıkarılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,2024 Değerlendirmesi 2025 Hedefleri Toplantısı’nda konuştu. Üretim planlamasından sözleşmeli tarımın yaygınlaştırılmasına, işlenmeyen tarım arazilerinin etkinleştirilmesinden tarım sayımına kadar 2024 yılını Türkiye'nin tarımsal üretimi için milat olarak gördüklerini ifade eden Yumaklı, yeni düzenlemelerin sahaya yansımasını 2025'ten itibaren göreceklerini söyledi.

“Üretici destek ödemelerini 2025’te 135 milyar liraya çıkaracağız”

Yumaklı, 2025 yılında üreticilere doğrudan destekleri artırıp, 135 milyar liraya çıkaracaklarını vurgulayarak, "Kırsal kalkınma yatırımlarımızı ve desteklerimizi de artırarak, bunların uygulanmasına hız kesmeden devam edeceğiz." diye konuştu.

Tarım sigortasında prim indirimi uygulanacak

Tarım sigortaları kapsamını da genişlettiklerine dikkati çeken Yumaklı, üretim planlaması ve sözleşmeli üretimde yüzde 10-15 arasında prim indirimi gerçekleştirileceğini bildirdi.

“81 il için tarımsal yatırım rehberi yayınlanacak”

Yumaklı, 81 ilin tarımsal yatırım rehberlerini hazırladıklarını ve ilerleyen günlerde rehberin yayınlanacağını belirtti.

İşlenmeyen tarım arazilerinin kiralanmasını da 2025 yılının sonu itibarıyla tespitler çerçevesinde gerçekleştirmiş olacaklarına işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"2025'te 9 organize tarım bölgesinin daha altyapısını tamamlayacağız. Böylece üretime başlamış, ekonomiye kazandırmış olduğumuz organize tarım bölgesi 23 olacak, 5 organize tarım bölgesinin de altyapı inşaatlarına başlayacağız. Tarım sayımı önemli bir konu. Bakanlığımız sorumluluğundaki faaliyetleri 2025 yılı mayıs ayına kadar tamamlamış olacağız. Tarım sayımını, TÜİK ile birlikte gerçekleştireceğiz. 1 Temmuz-31 Aralık 2025 tarihlerinde saha çalışması yapılacak ve 2026 yılı haziran ayında tarım sayımının ilk sonuçları TÜİK tarafından yine kamuoyu ile paylaşılmış olacak."

Tarımda yapay zeka devreye alınacak

Yumaklı, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) için kullanılan uydu görüntüleri ve coğrafi bilgi sistemi teknolojilerini, yapay zeka destekli teknolojilerle destekleyerek, ülke genelinde ürün deseni tespitini hayata geçirmeye çalışacaklarını söyledi.

Uydu üzerinden hangi parselde hangi tarım ürününün yetiştirildiğinin tespitine başlayacaklarını belirten Yumaklı, "Bunun için gerekli altyapı tamamlandı. Bu sistemi inşallah 2025 yılında devreye alacağız" diye konuştu.

Glütensiz Ürünler AR-GE Merkezi kuruluyor

Yumaklı, tarımsal üretim konusunda ve tohumla ilgili geliştirmelerde, özel sektörle ortak üretim modeline geçeceklerini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Glütensiz Ürünler AR-GE Merkezi'mizi tamamlayacağız. Özel tüketici gruplarına yönelik de fonksiyonel gıdalar geliştirmiş olacağız. Özellikle İleri Meyve Sebze İşleme Teknolojileri AR-GE Merkezi ile de yenilikçi ürünler üretilmesini sağlayacağız. Hayvansal üretimle ilgili bir hayvanın genetik damızlık değerini, genetik yapısına bakarak tespit etmek üzere Türkiye'de ilk kez Genomik Test Merkezi'mizi Ankara'da 2025 yılında açmış olacağız. Yol kontrol noktalarından 4'ünü 2025 yılı içerisinde devreye alacağız. Kesimhanelerde padok kesim ünitesi ve işleme alanını gösterecek uzaktan erişimle takip edebileceğimiz kamera sistemini zorunlu hale getireceğiz. Bu uygulamayla hem kayıt dışı hayvan kesimini hem şartlara uygun olmayan ortamlarda kesimleri engellemiş olacağız."

Pestisitle mücadele seferberliği başlatılacak

Arıcılığın geliştirilmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılmasının öncelikleri arasında olduğunun altını çizen Yumaklı, Arıcılık Eylem Planı'nı gelecek yıl uygulamaya koyacaklarını ifade etti.

Yumaklı, su ürünlerinde sözleşmeli üretim modelini güçlendirmeye devam edeceklerini dile getirerek, geçen yıl yetiştiricilikte 1,7 milyar lira olan ihracatı bu yıl sonu itibarıyla 2 milyar liraya çıkaracaklarını söyledi.

Bu hedefi daha yukarılara taşımak için 3 bin ton olan sözleşmeli üretim miktarını 2025'te 10 bin tona çıkarmayı amaçladıklarını bildiren Yumaklı, avcılıkta da sözleşmeli üretim modelini başlatacaklarını anlattı.

Yumaklı, pestisitle ilgili alternatif mücadele yöntemlerini ve biyolojik mücadeleyi esas aldıklarına dikkati çekerek, "Özellikle Kalıntı Eylem Planı'nı uyguladığımız 14 il vardı bu il sayısını 17'ye çıkarmış olacağız. Kimyasal kullanımını da azaltacak doğa dostu uygulamalar olan biyolojik ve biyoteknik mücadelede seferberlik başlattığımızı buradan ifade etmek istiyorum" dedi.

Tüketicilerin özellikle güvenilir gıdaya ulaşmalarıyla ilgili farklı uygulamaları Tarım Cebimde uygulamasından yayınlamaya devam edeceklerinin bildiren Yumaklı, "Evcil hayvanı olan vatandaşlarımızın aşı bilgilerini bile buradan takip etmeleri mümkün" şeklinde konuştu.

2025'te su ve sulama yatırımları devam edecek

Yumaklı, gelecek yıl su ve sulama yatırımlarına devam edeceklerini ifade ederek, 307 tesisle, 14 arazi toplu araştırma projesini tamamlayacaklarını belirtti.

Çiftçilerin su kaynağıyla üretim yaptıkları alanlar arasında kot farkı sebebiyle pompajlı sulama ve buna bağlı olarak elektrik maliyetlerinin artmasını engellemek için Keban Barajı'nda 1 megavatlık uygulama başlattıklarını ve bundan iyi sonuç aldıklarını ifade eden Yumaklı, su yüzeylerinin üzerinde güneş enerji sistemlerinin ikinci bölümünü de devreye alacaklarını kaydetti.

Yumaklı, 2025'te 150 megavatlık hem yüzer GES hem de diğer GES tesisleri için çalışma başlatacaklarını, bunun ilk adımını da Şanlıurfa ve Edirne'de atacaklarını söyledi.

Su kaynakları için yerli ve milli yazılım

Taşkınlarla mücadele kapsamında, 2025 yılında, 162 taşkın kontrol tesisini daha hizmete alacaklarını belirten Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Su verimliliği seferberliği son derece önemli. Bunu hem ulusal hem de uluslararası platformlara taşımak istiyoruz. Dolayısıyla su kaynaklarımızın projeksiyonuna ilişkin yapılan çalışmalarda yerli ve milli bir yazılımımız 'HİDROTÜRK Modeli'ni de kullanmış olacağız. Özellikle hidroloji, su tahsisi, su yönetimi gibi konuları içeren bu modelle yurt dışına bir lisans bağımlılığımız vardı, bunu da sonlandırmış olacağız. Türkiye Su Atlası ile ülkenin en önemli su kaynaklarına ait bilgileri dijital ve basılı formatta vatandaşlarımızın istifadesine sunmuş olacağız."

Yumaklı, "Yeşil Vatanı" koruma konusunda çok ciddi çalışma içerisinde olduklarını dile getirerek, gelecek yıl tohum ve fidan dikiminde 500 milyonun üzerine çıkmayı hedeflerini kaydetti.

Orman köylülerine hibe ve faizsiz destek yolda!

Söz konusu faaliyetler sırasında yanlarında olan orman köylülerine 35 milyar lira civarında yüzde 20'si hibe, yüzde 80'i de faizsiz destek vereceklerini dile getiren Yumaklı, "ORKÖY projelerinde 2025 yılındaki toplam rakamımız 2 milyar 250 milyon lira, orman parkı sayısı 2017, bal ormanı sayısını da 910'a çıkarmış olacağız" dedi.

Yumaklı, 4. Tarım Şurası'nı da nisan ayında düzenleyeceklerini ifade ederek, söz konusu şuranın ülkenin gelecekteki tarım, orman, su politikası ve projeksiyonlarına katkıda bulunacağını sözlerine ekledi.