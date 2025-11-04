  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Yumaklı: Dondan etkilenen üreticilere 1,7 milyar lira destek verilecek
Takip Et

Bakan Yumaklı: Dondan etkilenen üreticilere 1,7 milyar lira destek verilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen, tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere, önceki ödemelerin devamı olarak 1 milyar 723 milyon 575 bin lira daha aktaracaklarını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yumaklı: Dondan etkilenen üreticilere 1,7 milyar lira destek verilecek
Takip Et

Yumaklı, NSosyal hesabından, zirai dondan etkilenen üreticilere yönelik destek ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Zirai don kapsamında üreticilerimize destek ödemelerine devam edeceğiz"

Tarım sigortası bulunmayan ancak ÇKS'ye kayıtlı üreticilere, önceki ödemelerin devamı olarak 1 milyar 723 milyon 575 bin lira daha aktaracaklarını ifade eden Yumaklı, "Böylece toplamda 22 milyar 148 milyon lira zirai don desteği üreticilerimizin hesaplarına ulaştırılmış oldu. Zirai don kapsamında üreticilerimize destek ödemelerine devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrikli otomobillerde pil ömrü nasıl uzatılır?Elektrikli otomobillerde pil ömrü nasıl uzatılır?Otomotiv
Yıldız Pazar nedir? Yıldız Pazar’ın kotasyon şartları nelerdir?Yıldız Pazar nedir? Yıldız Pazar’ın kotasyon şartları nelerdir?Ekonomi

 

Ekonomi
İstanbul’da dördüncü taksi plakası ihalesi: Rekor fiyat 5 milyon TL
İstanbul’da dördüncü taksi plakası ihalesi: Rekor fiyat 5 milyon TL
Emlak Konut Damla Kent ihalelerinin kazanan şirketleri belli oldu
Emlak Konut Damla Kent ihalelerinin kazanan şirketleri belli oldu
TİM Başkanı Gültepe'den asgari ücret açıklaması!
SON DAKİKA
65 yaş üstü ücretsiz ulaşımda yeni düzenleme: 1 Ocak 2026’da başlıyor
65 yaş üstü ücretsiz ulaşımda yeni düzenleme: 1 Ocak 2026’da başlıyor
ASO Başkanı Ardıç: Mevcut tablo sürdürülebilir değil, sanayisizleşmeye giden süreç sonlandırılmalı
Mevcut tablo sürdürülebilir değil, sanayisizleşmeye giden süreç sonlandırılmalı
TİM Başkanı Gültepe: Önemli bir eşiği daha geçtik
Önemli bir eşiği daha geçtik