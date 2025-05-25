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Bakan Yumaklı duyurdu: 14 ilde 111 işçi alınacak!

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ, 14 ilde 17 iş yerinde istihdam edilmek üzere 111 daimi işçi alımı yapacak.

Haber Merkezi
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Bakan Yumaklı duyurdu: 14 ilde 111 işçi alınacak!
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı paylaşımında, "Türkşeker ailesi büyümeye devam ediyor. 14 ilde 17 iş yerinde çalışacak 111 yeni yol arkadaşımızı aramıza katıyor, istihdam ve üretime güç oluyoruz. Milletimize ve sektörümüze hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Söz konusu işçi alımı için başvurular, 26-30 Mayıs tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

İşçilerin istihdam edileceği iller arasında Ankara, Ağrı, Afyonkarahisar, Burdur, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya ve Yozgat yer alıyor.

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