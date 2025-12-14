Bakan Yumaklı duyurdu: Bayburt ve Gümüşhane'ye yeni yatırımlar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından tarım ve ekonomiye katkı sağlayacak Bayburt ve Gümüşhane'ye yeni yatırımlar olacağını açıkladı

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bayburt'a müjde. Yelpınar Göleti'nde su tutuldu. 377 milyon lira yatırımla şehrimize kazandıracağımız gölet, 9 bin 900 dekar tarım arazisine can suyu olurken, ülke ekonomisine yıllık 85 milyon lira katkı sağlayacak. Hayırlı, uğurlu olsun."

"Bir müjdemiz de Gümüşhane'ye"

Aynı zamanda Gümüşhane'ye de müjde olduğunu belirten Yumaklı, "Ünlüpınar Barajı'nda su tutuldu. 373 milyon lira maliyetle hayata geçireceğimiz Baraj, 10 bin 930 dekar araziyi modern sulama sistemlerine kavuştururken, ekonomimize yıllık 93 milyon lira katkı sağlayacak. Hayırlı, bereketli olsun."