Bakan Yumaklı duyurdu: Buzağı desteği artırılacak

Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kars Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Et Entegre Tesisi Açılış Töreni'nde, Türkiye'yi şehir şehir ziyaret edip sektörü incelediklerini ve çalışmaları yerinde değerlendirdiklerini söyledi.

Kars'ın hayvancılığın başkentlerinden biri olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Buradan her yıl 70 binden fazla büyükbaş ve 120 binden fazla küçükbaş batı illerimize sevk ediliyor. Bu nedenle bu topraklar, bizim besi materyali ve kurbanlık tedarik merkezimizdir." diye konuştu.

Hayvancılığın sürdürülebilirliği için Kars'a farklı bir gözle baktıklarını ve politikalarını bu yönde belirlediklerini dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak Kars'ımıza son 21 yılda yaklaşık 12 milyar lira tarım, orman, su alanında destek verdik ve yatırım yaptık. Hayvancılığa verdiğimiz destek ve yatırımlarla son 21 yılda büyükbaş hayvan sayımız yüzde 150 artışla 621 bin başa çıktı. Küçükbaş hayvan varlığımız da yüzde 65 artışla 645 bin başa yükseldi. Kars'ın tarımsal hasıla değeri 9 kat artışla 3,5 milyar liraya çıktı. Tabii bu rakam Kars'ın potansiyelini yansıtmıyor. Kars'ın topraklarında üretilen balın, kaşar peynirinin, kaymağının, gravyer peynirinin, etinin yine bu topraklarda işlenerek markalaşıp, dünyaya pazarlanması en önemli düşüncemiz."

Kars’ın gelecek dönemde daha planlı, verimli ve ekonomik üretim yapması için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Yumaklı, bu kapsamda planlı üretim, suya göre tarım ve sözleşmeli tarım ile Kars'ın tarımsal üretim desenini yeniden ele alacaklarını söyledi.

Buzağı desteği 2 bin 100 liraya kadar çıkabilecek

Yetiştirici merkezi olan Kars'ı üretim planlaması kapsamında daha fazla destekleyeceklerine bildiren Yumaklı, "Hayvancılarımız için buradan önemli müjdelerim olacak. Bu zamana kadar sadece üreme kriterlerini yerine getirenlere buzağı desteği veriyorduk. Artık doğan her buzağı için yetiştiricilerimize destek vereceğiz. Kriterlere uyana ekstra destek vereceğiz. Kars’ta bir yetiştiricimiz doğan her buzağı için 750 lira destek alacak. Doğan buzağı tüm kriterlere uyarsa bu rakam 2 bin 100 liraya kadar çıkabilecek." ifadelerini kullandı.

Bakanlık destekli ücretsiz suni tohumlama faaliyetlerine devam edeceklerini belirten Yumaklı, şöyle konuştu:

"Yeni bir düzenleme yapıyoruz, küpesiz hayvan sorununu çözüyoruz. Buzağı kayıplarını önlemek için bölgeye kolostrum tozu ve karma aşı göndermeye başladık. Bölgeye uygun olan Zavot ırkının yaygınlaştırılmasına yönelik suni tohumlama çalışmalarına başlıyoruz. Vatandaşımızın sofrasından kırmızı eti eksik etmemek için üzerimize ne düşüyorsa onu yapmaktan bir an için tereddüt etmez ve gereğini yapmaktan geri durmayız. Bilinmesini isterim ki alacağımız önlemlerin temelinde her zaman siz değerli üreticilerimizin emeklerine halel getirmemek olacak. Üreticilerimiz müsterih olsunlar ve en iyi bildiği işi yapsınlar. Hiç tereddüt etmeden üretsinler."

"Kars hayvancılığı farklı bir ivme yakalayacak"

Yumaklı, bin bir umutla hayal edip, projelendirip, alt yapısını tamamladıkları Besi Organize Tarım Bölgesini (Besi OTB) Kars’a kazandırdıklarını, buraya bakanlık bütçesinden bugüne kadar 246 milyon lira altyapı kredisi kullandırdıklarını söyledi.

Burada şu ana kadar 2 sanayi parseli ve 23 hayvancılık işletme parselini yatırımcılara tahsis ettiklerini aktaran Yumaklı, "Hak sahipleri artık tek tek bu parsellerdeki işletmelerini kurarak, Kars'ın hayvancılık ekonomisine ve istihdama katkı vermeye başlayacaklar. Bu sayede Kars hayvancılığı farklı bir ivme yakalayacak. Kars’ın en büyük sorunlarından bir tanesi olan yerinde besi, yerinde kesim ve yerinde işleme sorununu önemli ölçüde çözmüş olacağız." diye konuştu.

Besi OTB'de hizmet verecek ilk tesisin açılışını yaptıklarını belirten Yumaklı, "Bu tesisle bu bölgenin suyunu içip bin bir çeşit otu ile beslenen hayvanların etleri Kars markası ile işlenip paketlenip yurdun dört bir yanına gidecek. Böylece Kars artık besi materyali üretim yeri değil, besiciliğin ve işlenmiş et ürünlerinin üretim merkezi olacak. 120 milyon yatırım yapılan Kars İkram Et ve Et Entegre Tesisi inşallah bu gibi tesislerin daha çok açılması için bir örnek teşkil eder. Bu sayede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde üretimin ve üreticinin yüzyılında yatırım, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme hedeflerimize ulaşmak adına bir esere daha imza attık. Bu gurur hepimizin." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan tesiste, Bakan Yumaklı ve beraberindekiler incelemede bulundu.

Açılışa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın ile davetliler katıldı.