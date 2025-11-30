  1. Ekonomim
  3. Bakan Yumaklı duyurdu: Çermik Kale Barajı 4 bin kişiye istihdam sağlayacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır’da Çermik Kale Barajı’nın 4 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Diyarbakır için önemli bir müjde verdi. “Diyarbakır’ın bereketine bereket katacak bir haberimiz var” diyen Yumaklı, Çermik Kale Barajı’nın 139 bin dekar araziye can suyu sağlayacağını açıkladı.

Barajın 4 bin kişiye istihdam sunacağının altını çizen Bakan Yumaklı, barajın aynı zamanda ekonomiye de 1,7 milyar lira katkı sağlayacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı’nın X hesabından yaptığı paylaşımın tamamında şu ifadeler yer aldı:

Diyarbakır'ın bereketine bereket katacak bir müjdemiz var. 1.6 milyar TL yatırımla ilimize kazandıracağımız Çermik Kale Barajı'nda su tutuldu. 139 bin dekara can suyu olacak Baraj, 4000 kişiye istihdam sunacak, ekonomiye 1,7 milyar lira katkı sağlayacak. Bölgemize ve Diyarbakırımıza hayırlı, bereketli olsun.

