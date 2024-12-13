  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Yumaklı duyurdu! Çiftçi ödemeleri hesaplara aktarılıyor
Takip Et

Bakan Yumaklı duyurdu! Çiftçi ödemeleri hesaplara aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu. Çiftçiye 1 milyar 445 milyon 424 bin lira destekleme ödemesi yapılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yumaklı duyurdu! Çiftçi ödemeleri hesaplara aktarılıyor
Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 milyar 445 milyon 424 bin lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

"Tarımsal destekler hesaplara geçiyor"

Bakan Yumaklı, sosyal medya platformu X'teki hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Üreticimizi destekliyor, tarımın gücüne güç katıyoruz. Toplam 1 milyar 445 milyon 424 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Ekonomi
TÜSİAD, 17 Aralık'ta e-ticaret lojistiği raporunu kamuoyuna sunacak
TÜSİAD, 17 Aralık'ta e-ticaret lojistiği raporunu kamuoyuna sunacak
TÜRKONFED Başkanı Sönmez: İş dünyası 2025'te toparlanma bekliyor
TÜRKONFED Başkanı Sönmez: İş dünyası 2025'te toparlanma bekliyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanyalı bal üreticilerine arı kovanı hibe etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanyalı bal üreticilerine arı kovanı hibe etti
Türkiye'nin Çin'e ihracatı 2,8 milyar dolara çıktı
Türkiye'nin Çin'e ihracatı 2,8 milyar dolara çıktı
Ali Yaycıoğlu: ABD'nin NATO'dan çıkması mümkün değil, ancak beşinci maddeden çekilmesi olası
Ali Yaycıoğlu: ABD'nin NATO'dan çıkması mümkün değil, ancak beşinci maddeden çekilmesi olası
Kışlık alışverişte İstanbul ve Ankara zirvede
Kışlık alışverişte İstanbul ve Ankara zirvede