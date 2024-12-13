Bakan Yumaklı duyurdu! Çiftçi ödemeleri hesaplara aktarılıyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu. Çiftçiye 1 milyar 445 milyon 424 bin lira destekleme ödemesi yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 milyar 445 milyon 424 bin lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
"Tarımsal destekler hesaplara geçiyor"
Bakan Yumaklı, sosyal medya platformu X'teki hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Üreticimizi destekliyor, tarımın gücüne güç katıyoruz. Toplam 1 milyar 445 milyon 424 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
🌾 Üreticimizi destekliyor, tarımın gücüne güç katıyoruz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) December 13, 2024
Toplam 1 milyar 445 milyon 424 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.
🌱 Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/DrMiRt09EZ