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Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçinin tarımsal destek ödemeleri hesaplara geçiyor

Çiftçinin tarımsal destek ödemesi hesaplara geçiyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 164 milyon 322 bin liralık ödeme yapılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçinin tarımsal destek ödemeleri hesaplara geçiyor
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 164 milyon 322 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Çiftçiye 2,2 milyar lira ödenecek

Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu. 

Üretime değer verip çiftçileri desteklediklerini belirten Yumaklı, "2 milyar 164 milyon 322 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadesini kullandı.

Ödeme yapılacak alanlar belli oldu

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, hububat için 1 milyar 997 milyon 350 bin lira, lisanslı depoculuk için 94 milyon 29 bin lira, kırsal kalkınma yatırımları için de 72 milyon 943 bin lira olarak belirlendi.

Hububat desteği, Aksaray, Eskişehir, Bursa, Muş, Ağrı, Denizli, Manisa, Mersin, Giresun, Kastamonu, Bingöl, Trabzon ve Isparta illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödenecek.

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