Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçinin tarımsal destek ödemesi hesaplara geçti

Çiftçinin tarımsal destek ödemeleri hesaplara geçti.

Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

476 milyon 737 bin 832 liralık ödeme yapıldı

Üretime güçlendirmek için çiftçilere destek olduklarını vurgulayan Yumaklı, "476 milyon 737 bin 832 lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadesini kullandı.

3 kalemde ödeme yapıldı

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, hayvan hastalıkları tazminatı için 402 milyon 376 bin 507 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 40 milyon 879 bin 488 lira ve bireysel sulama sistemleri için 33 milyon 481 bin 837 lira destek verilecek.