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Bakan Yumaklı duyurdu: IPARD III Programı’nda 687 yeni proje hibe alacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında 687 yeni projeye hibe desteğinin onaylandığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Yumaklı duyurdu: IPARD III Programı’nda 687 yeni proje hibe alacak
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında 687 yeni projeye toplamda 3 milyar 740 milyon TL hibe desteği ödeneceğini duyurdu.

Türkiye Yüzyılı'nda kırsal kalkınma hamlesinin, tüm hızıyla devam ettiğine işaret eden Yumaklı, tarım ve kırsal kalkınma alanında 687 yeni projenin daha ülkeye kazandırıldığını belirtti.

Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında, bitkisel üretim, seracılık, zanaatkarlık, arıcılık, kırsal turizm ve su ürünleri yetiştiriciliği gibi sektörlerde değerlendirme süreci tamamlanan 687 projenin hibe desteği almaya hak kazandığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye Yüzyılı’nda kırsal kalkınma hamlemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu minvalde tarım ve kırsal kalkınma alanında 687 yeni projeyi daha ülkemize kazandırıyoruz. 

IPARD III Programı kapsamında; Bitkisel üretim, seracılık, zanaatkârlık, arıcılık, kırsal turizm ve su ürünleri yetiştiriciliği gibi sektörlerde değerlendirme süreci tamamlanan 687 proje hibe desteği almaya hak kazandı.

Toplam 3 milyar 740 milyon TL HİBE desteği ödenecek bu projelerin yatırım süreci tamamlandığında ise yaklaşık 5,4 milyar TL tutarında yatırım, ülke ekonomisine kazandırılmış olacak.

Böylelikle geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlayan IPARD III kapsamında; Desteklenen toplam proje sayısı 1079’a Toplam hibe tutarı 7,2 milyar TL’ye, toplam yatırım tutarı ise 12 milyar TL’ye ulaşmış oldu."

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