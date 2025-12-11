  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Yumaklı duyurdu: Tarihi geçmiş ürünlere yeni etiket basarken yakalandılar
Takip Et

Bakan Yumaklı duyurdu: Tarihi geçmiş ürünlere yeni etiket basarken yakalandılar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da bir gıda deposunda ürünlerin etiketlerinin değiştirilerek piyasaya sürülmeye hazırlandığının tespit edildiğini ve söz konusu ürünlerin imha edildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yumaklı duyurdu: Tarihi geçmiş ürünlere yeni etiket basarken yakalandılar
Arşiv
Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Antalya'da, ALO 174 Gıda Hattı'na gelen ihbar üzerine, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, bir gıda deposunda gıda ürünlerinin etiketlerinin değiştirilerek piyasaya sürülmeye hazırlandığını tespit ettiklerini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Son kullanma tarihi geçmiş ve izlenebilirliği olmayan ürünleri imha ederek, işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kırmızı çizgimiz olan güvenilir gıdadan taviz vermiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Emeklilik sistemi, vergi, kira geliri... Yeni torba yasada hangi düzenlemeler var? İşte detaylarEmeklilik sistemi, vergi, kira geliri... Yeni torba yasada hangi düzenlemeler var? İşte detaylarEkonomi
Benzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 11 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 11 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleriMeteoroloji açıkladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleriGündem
Altın fiyatlarında Fed etkisi: İşte 11 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltın fiyatlarında Fed etkisi: İşte 11 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans

 