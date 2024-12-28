Bakan Yumaklı duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri çiftçinin hesaplarına yatırıldı

Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçinin hesabına geçti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki üreticilere destek ödemesi yapıldığını duyurdu.

Çiftçi desteği hesaplara aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hububat desteği kapsamında üreticilerin hesaplarına toplam 3 milyar 121 milyon 61 bin 894 lira aktardıklarını bildirdi.

121 milyon 61 bin 894 liralık ödeme yapıldı

Bakan Yumaklı, sosyal medya platformu X'ten, hububat desteği ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Yumaklı, şunları kaydetti:

"Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerimizde hububat desteği kapsamında toplam 3 milyar 121 milyon 61 bin 894 lira ödemeyi üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun."