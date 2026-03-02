Bakan Yumaklı duyurdu: Ülkedeki gübre stokları yeterli seviyede

Yumaklı, NSosyal hesabından bölgesel gelişmelerin tarımsal girdilere etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Son günlerde bölgede yaşanan gelişmelerin başta gübre olmak üzere tarımsal üretimin girdi unsurlarına olası etkilerini, sektör temsilcileriyle birlikte koordinasyon içerisinde yakından takip ettiklerine işaret eden Yumaklı, "Gübrede ülkemizin mevcut stokları yeterli seviyede olup, arz güvenliğini tehdit eden bir durum söz konusu değildir. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.