Bakan Yumaklı: Güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğini biliyoruz

Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kütahya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yumaklı, bugünü "Şehir Buluşmaları" programı çerçevesinde Kütahya'da geçireceklerini belirterek, Kütahya'nın Türkiye'nin göz bebeği illerinden olduğunu söyledi.

Son 15 günde dünyada çok önemli toplantılar yapıldığını anımsatan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Bunlardan biri Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı ve dünya gündemini uzunca bir süre domine eden G20 zirvesiydi. Bir diğeri benim de katıldığım Dünya Gıda Örgütü ile 9 ülkenin tarım bakanlarının iştirak ettiği küresel gıda kriziyle alakalıydı. Ayrıca bu süreç içerisinde yine Asya ülkelerinin kendi içlerinde buna benzer toplantıları oldu. Bu toplantıların ana konusu gıda arz güvenliği. Bu nedenle işte bu 'yeni normal' dediğimiz iklim değişikliğinden tutun da jeopolitik risklere kadar, doğal afetlere kadar bütün hususların, sadece bizim ülkemizi değil, dünyadaki bütün ülkeleri benzer şekilde etkilediğini görmemiz ve düşünmemiz mümkün. Dünyadaki bütün ülkeler işte bu yeni normallerden etkilendi. Etkilenecek ve etkilenmeye de devam ediyor."

Bakan Yumaklı, en son Fas'ta deprem meydana geldiğini, Libya'da ise sel nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Türkiye'nin de 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşadığını dile getiren Yumaklı, "Dolayısıyla bütün dünya ülkelerinin bu 'yeni normal' dediğimiz unsurlardan eşit derecede etkileneceğini, 'eşit derecede' derken hani bu unsurlardan etkileneceğini ama dozajının farklı olacağını söyleyebilirim. Dünyanın ajandasında işte bu söylediğim riskler var. Biraz önce bahsettiğim toplantılarda üretimden gıda arz güvenliğine kadar bunların ticaretinden lojistiğe kadar, yatırımlarından pazarlamasına kadar tarımsal altyapının nasıl geliştirilebileceğini ve sürdürülebilir üretimin nasıl olacağına kadar her alanda yapılması gerekenler tartışılmaya başlandı." ifadesini kullandı.

Yumaklı, son dönemdeki gıda milliyetçiliği konusuna değinerek, "Ülkelerin korumacı, gıdayı kendilerine birincil konu olarak elde edip gerekli gıda miktarını kendi ülkelerinde tutmakla ilgili çok ciddi bir gayretleri var." dedi.

Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ihtiyacı olan ülkelere 33 milyon tona yakın hububat gibi gıda ürünlerinin "Tahıl Koridoru" vesilesiyle ulaştırıldığını söyledi.

"Güçlü lider, güçlü Türkiye" vurgusunu boşuna yapmadıklarını belirten Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinin en önemli unsuru söylendiğinde onun mutlaka gerçekleşiyor olması. Elbette Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz var ve bu hedefler doğrultusunda biz de güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğini bilerek bu düsturla hareket ediyoruz. Bu minvalde herkesin de bildiği ve artık kabul ettiği haliyle savunma sanayimiz kadar önemli tarımsal üretimi de önceliyoruz. Ana karargahımız da elbette illerimiz. İllerimizin tarım ve orman potansiyelini bizler ne kadar etkin kullanırsak, altyapısını ne kadar güçlendirirsek, güçlü Türkiye'nin önünü de o kadar hızlı açmış olacağız."

Yumaklı, Kütahya'nın yüz ölçümünün 3'te 1'lik alanında 24 bin çiftçinin üretim yaptığını dile getirerek, "Kütahya'nın tarım, orman ve su potansiyelini her zaman için verimli şekilde kullanması amacıyla hibe desteği ve yatırımları, bundan önce imza attık. Bundan sonra da arttırarak devam ettireceğiz. Kütahya'ya bakanlık olarak son 21 yılda 10 milyar liraya yakın tarım, orman ve su alanında destek verildi. 168 tesis hizmete alındı. 20 baraj, 7 gölet ve yer altı depolamasıyla yıllık yaklaşık 146 milyon metreküplük su depolama hacmine ve kapasitesine sahip oldu. 21 sulama tesisiyle 184 bin dekarlık arazinin sulanması mümkün. Sulamaya açılan arazilerin ekonomiye yaklaşık yıllık 1 milyar liralık bir katkısı söz konusu." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, Kütahya'daki kırsal kalkınma konusunda da 1164 projenin desteklendiğini anlatarak, ildeki hayvan sayısının da son 20 yılda 6 katına çıkarıldığını vurguladı.

Kütahya'nın önemli bir orman arazisine de sahip olduğunun altını çizen Yumaklı, yaklaşık 188 milyon fidanı Kütahya'da toprakla buluşturduklarını söyledi.

Orta Vadeli Program

Yumaklı, geçen hafta ülke ekonomisini ilgilendiren Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Orta Vadeli Plan'ın en önemli konularından biri de kırsal kalkınma ve gıda arz güvencemiz için alınacak olan tedbirlerdi. Peki ne vardı bunların arasında? Tarımsal üretimdeki verimliliğin artırılması için tarımsal planlama. Kent çeperlerinde, özellikle büyük şehirler için tarımsal üretimin geliştirilmesi. Katma değerli ürünlerin desteklenmesi. Özellikle genç kardeşlerimin ve hanım kardeşlerimin tarımsal üretimin içerisindeki varlığının artırılması. Lojistik maliyetlerinin azaltılması, jeotermal enerji ve sera organize tarım bölgeleri. Tarımsal üretimde ileri teknolojinin kullanılması ve sorunların doğru tespit edilip, doğru çözülmesiyle ilgili kabaca bu başlıklar var. Biz de Orta Vadeli Plan'da yer alan 14 başlığı sektör paydaşlarımızla el ele vererek, zaten bir bölümünü devam ettiriyoruz, bunları da tamamlayacağız ve çalışacağız. Her bir süreci de yakından takip edeceğiz. Bu vesileyle Orta Vadeli Plan'ın hem Kütahya'mız için hem ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik"in Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bu yönetmelikle ilgili kanun 5 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım Kanunu'ndaki değişikliklerin bir sonucu. Bunlardan en önemlisi tarımsal planlamaydı. Bu minvalde hızlı bir şekilde yönetmelik çalışmasına başlamıştık. 81 ilimizde temsilcileriyle bir araya gelerek tarımsal planlamanın nasıl olması gerektiğiyle alakalı mutabakatlar sağlandı. Yönetmeliği olgunlaştırmak için fikir ve düşünceler alındı. Çok şükür bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 40-50 yıllık bir hikayesi var. Her konuşulduğunda 'ya aslında bizim tarımsal potansiyelimiz çok ama biz şu tarımda planlamayı bir türlü hayata geçiremedik' serzenişleri vardı. İnşallah biz bunun en önemli kısımlarını geçtik. Artık bundan sonrası, el ele vererek üreticilerimizle, ilgili şehirlerdeki dinamiklerle bunun uygulanmasını sağlamak."

Yumaklı, tarımsal planlamanın sağlayacağı yararlara değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin tarım potansiyelini elimizdeki varlıklarımızla, yani su varlığımızla, toprak varlığımızla, iş gücü varlığımızla, teknoloji varlığımızla planlayarak ihtiyacın ne kadar altında ya da ne kadar üzerinde olduğunu da bu planlamanın temel ve odak noktası olarak dikkate alarak Türkiye'de gerçekten hem çiftçinin güçleneceği, sürdürülebilir, öngörebileceği bir üretimin yapılmasını sağlamak. Yaptığımız ve yapacağımız bu düzenlemelerden tabii ki Kütahya da nasibini alacak. Tarım alanlarının özellikle Kütahya'da kayıtlılığının arttırılması en önemli gündem maddelerimizden bir tanesi."

Bakan Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığınca son dönemde hayata geçirilen ekilmeyen arazilerin kiraya verilmesi, sözleşmeli üretim, arazi toplulaştırılması gibi konuların içeriklerini de basın mensuplarıyla paylaştı.

Toplantıda, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Adil Biçer ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay da hazır bulundu.

Bakan Yumaklı daha sonra aynı tesiste sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle basına kapalı görüştü.