Bakan Yumaklı: Gümrükten dönen ürünlerde yüzde 35’lik azalma sağlandı

Bakan Yumaklı, Ak Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye’de son 45 gün içerisinde gerçekleştirilen altı ayrı gümrük operasyonunda ele geçirilen zararlı virüsler taşıyan domates tohumlarına ilişkin soruya Yumaklı, "Denetim süreçlerini daha da sıkılaştırdık.

Yüzde 35 oranında bir azalma

Herhangi bir firmanın 2’den fazla ürünü geri dönmüşse hem paketleme tesisinde yada yurt dışına çıkmadan yeni bir analiz yapıyoruz. 2 kez analiz yaparak gönderiyoruz. Geri dönen ürünler konusunda yüzde 35 oranında bir azalma var" şeklinde konuştu.