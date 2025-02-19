  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Yumaklı: Gümrükten dönen ürünlerde yüzde 35’lik azalma sağlandı
Takip Et

Bakan Yumaklı: Gümrükten dönen ürünlerde yüzde 35’lik azalma sağlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Gümrüklerde geri dönen ürünler konusunda yüzde 35 oranında bir azalma var" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yumaklı: Gümrükten dönen ürünlerde yüzde 35’lik azalma sağlandı
Takip Et

Bakan Yumaklı, Ak Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye’de son 45 gün içerisinde gerçekleştirilen altı ayrı gümrük operasyonunda ele geçirilen zararlı virüsler taşıyan domates tohumlarına ilişkin soruya Yumaklı, "Denetim süreçlerini daha da sıkılaştırdık.

Yüzde 35 oranında bir azalma 

Herhangi bir firmanın 2’den fazla ürünü geri dönmüşse hem paketleme tesisinde yada yurt dışına çıkmadan yeni bir analiz yapıyoruz. 2 kez analiz yaparak gönderiyoruz. Geri dönen ürünler konusunda yüzde 35 oranında bir azalma var" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Orhan Şen, "Kar kalınlığı 15 cm'yi bulabilir" diyerek uyardı: Bu 4 gün çok önemliProf. Dr. Orhan Şen, "Kar kalınlığı 15 cm'yi bulabilir" diyerek uyardı: Bu 4 gün çok önemliGündem

 

Rusya: Zelenskiy, barış sürecini engellemek için her türlü provokasyona başvurabilirRusya: Zelenskiy, barış sürecini engellemek için her türlü provokasyona başvurabilirDünya

 

Ekonomi
EKK, emekli bayram ikramiyesi zammını konuşacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı
EKK, emekli bayram ikramiyesi zammını konuşacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı
ATO Başkanı Baran: Konut kampanyası ekonomiye katkı sağlayacak
Konut kampanyası ekonomiye katkı sağlayacak
Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarına müdahale için kesimi artırdı!
Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarına müdahale için kesimi artırdı!
SON DAKİKA... Emlak Konut'un konut kampanyasında ayrıntılar belli oldu: 3 farklı ödeme seçeneği
SON DAKİKA... SON DAKİKA...
Tüketiciyi aldatıcı sağlık beyanına 4 milyon 750 bin liraya kadar ceza
Tüketiciyi aldatıcı sağlık beyanına 4 milyon 750 bin liraya kadar ceza
Türkiye'de 10 yatırımcıdan 7’si borçlanarak yatırım yapıyor
Türkiye'de 10 yatırımcıdan 7’si borçlanarak yatırım yapıyor