Bakan Yumaklı: Hayvancılık Yol Haritası hazır, Çiğ Süt Eylem Planı başlattık

Hüseyin GÖKÇE

ANTALYA- Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulusal Süt Konseyi tarafından düzenlenen Ulusal Süt Çalıştayı, Antalya’da başladı.

Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünyanın giderek küçük köy haline geldiği bir süreci yaşarken, başta tarım olmak üzere tüm alanlarda kapsamlı analiz yapmadan karar vermenin zor olduğunu bildirdi.

Tarımsal üretim üzerinde risk ve belirsizliklere yol açan bu dönemi ‘yeni normal’ olarak nitelendiren Bakan Yumaklı, “Yeni normal, girdi maliyetlerinden lojistik sorunlara, işçi temininden tarımsal pazarlamaya kadar, her aşamayı ilgilendirmektedir” dedi.

Hayvancılık sektörünün; ihtiyaç duyulan hayvansal proteini sağlaması ve ülke ekonomisine sağladığı katkıdan dolayı stratejik olduğunun altını çizen İbrahim Yumaklı, hayvancılığın rekabet gücünü artırmak için önemli çalışmalara imza atıldığını belirtti.

2024 yılında hayvancılık desteğinin 19.1 milyar lira olacağı bilgisini veren Yumaklı finansman ihtiyacının karşılanması için 114 milyar liralık kredi kullandırıldığını, Kırsal Kalkınma Yatırımları, Uzman Eller ve IPARD destekleri kapsamında 93 bin projeye 95 milyar lira hibe desteği sağlandığını anlattı.

Tarımsal örgütlerin etkinliklerinin artırılması için ‘derecelendirme’ çalışmasını hayata geçirdiklerini söyleyen Yumaklı, gönüllülük esasına dayanan bu sistemde derece yükseldikçe destekten daha fazla yararlanıldığını bildirdi.

Önümüzdeki süreçte nüfus artış hızına bağlı olarak gıdaya olan talebin de her gecen gün artacağını belirten Bakan Yumaklı, “Biz de bu gerçekten hareketle, yeni normali de göz önüne alarak politikalarımızı dönemin gerçeklerine göre revize etmeye başladık ve devam ediyoruz” dedi.

Tarımsal üretimin planlanması, sözleşmeli üretim, atıl arazilerin üretimi kazandırılması, ÇKS sisteminde değişiklik gibi çok sayıda devrim niteliğinde düzenlemelerin hayata geçirildiğini ifade eden İbrahim Yumaklı, bu süreçte sektör paydaşlarından da önemli destek aldıklarını vurguladı.

“Hayvancılık Yol Haritası açıklayacacağız”

Önümüzdeki günlerde 2028 yılına kadar olan hayvancılık yol haritasını kamuoyu ile paylaşacakları bilgisini veren Yumaklı, “Üreticimizi koruyacak, tüketicimizi kollayacak bu yol haritasını da yine sektörümüzün katkılarıyla hazırlıyoruz. Kayıtlı, kaliteli, verimli, sürdürülebilir bir hayvancılık sektörünü hep birlikte oluşturacağız” dedi.

Hayvancılık Yol Haritası kapsamında süt sektörünün de önemli bir yer tuttuğunu dile getiren İbrahim Yumaklı, “Özellikle verim ve kalitenin artırılması başlığı altında; çiğ sütte kalite ve hijyenin artırılmasına ayrı bir parantez açıyoruz. Çiğ Süt Eylem Planımızı da başlattık” diye konuştu.

Bakan Yumaklı bu eylem planında; süt üretiminde sürdürülebilirliğin korunması ve piyasa istikrarının sağlanmasını, üreticileriin güçlendirilmesini, çiğ sütün AB kriterlerine uyumlu hale getirilmesini hedeflediklerini paylaştı.

“STK’lara büyük görev düşüyor”

Ulusal Süt Konseyi Başkanı Hamit Can ise gıdaya erişimin insani bir hak olduğunun altını çizerek, kuraklık dahil üretimin zorlaştığı bir dönemde sivil toplum örgütlerine büyük görev düştüğünü söyledi.

Sektörün lokomotif unsurlarından birisinin de sütçülük olduğunu bildiren Can, çalıştayda sektörün sorunlara çözüm önerilerinin masaya yatırılacağını ifade etti.