Bakan Yumaklı: Helal mekanizması, ülkeler arası ticareti kolaylaştıracak

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan İbrahim Yumaklı, konferansla üye ülkeler arasında gıda güvenliği ve tarımsal sürdürülebilirlik konularında işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesine katkı sağlanacağına inandığını söyledi.

Türkiye’nin 2 yıl önceki konferansa ev sahipliği yaptığını ve bu süreçte konferansın başkanlığını yürüttüğünü anımsatan Yumaklı, "Türkiye bu 2 yıllık süreçte 8. Bakanlar Toplantısı’nda alınan kararların etkin bir şekilde uygulanması için tarımsal yayım ve eğitim, bitki genetik kaynaklarının korunması, kırsal kalkınma projeleri, tarımsal sübvansiyon ve destek modeli gibi konularda önemli çalışmalar yürüttü." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, pandemi, iklim değişikliği, uluslararası krizler ve doğal afetlerin geleceğe ilişkin daha dayanıklı gıda sistemleri oluşturulmasını gerekli kıldığını, bunun için de uluslararası işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bu nedenle tarım-gıda sistemlerimizi daha verimli, daha kapsayıcı, daha dayanıklı ve daha sürdürülebilir hale getirmek için birlikte çalışmalıyız. Dünyanın ikinci büyük kuruluşunu temsil eden üyeler olarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma konusunda sorumluluklarımızın her zamankinden çok daha önemli olduğunun bilincinde olmalıyız."

Başkanlık Katar'a devredildi

Bakan Yumaklı, konuşmasının ardından başkanlık görevini Katar’a devretti.

Açıklamada Yumaklı'nın toplantıya ilişkin değerlendirmelerine yer verildi. Buna göre, İİT’nin gıda güvenliği ve tarımsal kalkınmayı konu alan 9. Bakanlar Konferansı için Doha’da bulunduğunu belirten Yumaklı, "İki yıl önce Türkiye ev sahibiydi. Bu görevi Katar’a devrettik. Bu süre içinde İstanbul’da alınan kararları hayata geçirdik. Eğitim faaliyetleri, bitki genetiğinin korunması, kırsal kalkınma, gıda güvenliği gibi konularda Türkiye olarak çalışmalar yürüttük." ifadelerini kullandı.

Geleceğin teminat altına alınması açısından gıda güvenliğinin son derece önemli olduğuna işaret eden Yumaklı, "Özellikle krizlere dayanıklı sistemler oluşturmak zorundayız. Bu toplantıda büyük oranda her koşulda, her zaman, herkese yeterli gıdanın sağlanması konusu işlenecek. 57 İİT üyesi var. 2 milyar nüfusa sahip büyük coğrafya ve nüfus. Bunu yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, iklim değişikliği ve dolayısıyla su problemine karşı ülkelerin önlem almalarının büyük önem taşıdığını, üyelerin su yönetimi konusunda çalışmalar yürütmeleri gerektiğini aktardı.

Helal gıda mekanizması kurulması yönündeki çabalara da değinen Yumaklı, şunları kaydetti:

"İslam ülkeleri Standartlar ve Meteoroloji Enstitüsü bünyesinde karşılıklı tanınan helal akreditasyonu mekanizmasının kurulmasını her platformda gündeme getiriyoruz, burada da gündeme getirdik. Helal mekanizmasının kurulmasıyla ülkeler arası ticaretin çok daha kolaylaşacağını söyleyebilirim."