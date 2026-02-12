Bakan Yumaklı kırmızı et ve tohum ithalatı iddialarına yanıt verdi

Bakan Yumaklı, tohumdan hayvancılığa ve su yönetimine kadar tarım sektöründeki güncel gelişmelere dair önemli bilgiler paylaştı. Kamuoyunda kırmızı etin tamamının ithal edildiğine dair yanlış bir algı bulunduğunu belirten Yumaklı, "Bugün Türkiye, et ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını kendi karşılıyor" ifadesini kullandı.

Tohum üretiminde yerlilik ve ihracat hedefleri

Türkiye'nin tohumda dışa bağımlı olduğu yönündeki iddiaları reddeden Yumaklı, ülkenin bu alanda dünyada ilk 10 arasında yer aldığını vurguladı. "İsrail'den bir tane bile tohum almıyoruz" diyen Bakan, sertifikalı tohum üretimindeki artışa dikkat çekti.

Hayvancılıkta yerli üretim ve sürdürülebilirlik

Kırmızı et üretimini güçlendirmek için yeni projelerin hayata geçirildiğini anlatan Yumaklı, "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek" ve "Güçlü Besi Güçlü Üretim" programlarının sonuç vermeye başladığını söyledi. Aile işletmelerinin desteklendiğini kaydeden Yumaklı, "Buzağılar doğmaya, sürüler genişlemeye, aile işletmeleri güçlenmeye başladı" dedi.

Su verimliliği ve üretim planlaması

Eylül 2024 itibarıyla suyu merkeze alan üretim planlamasının fiilen uygulanmaya konulduğunu hatırlatan Bakan Yumaklı, tüm destek ve kredilerin bu yeni yapıya göre düzenlendiğini bildirdi. Su kaynaklarının korunmasının önemine değinen Yumaklı, Türkiye'de kişi başına düşen yıllık su miktarının 1.313 metreküp seviyesinde olduğunu ifade etti. Mevcut durumun devam etmesi halinde 2030 yılında bu miktarın bin metreküpün altına inme riski taşıdığını söyledi.