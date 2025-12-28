Bakan Yumaklı: Silvan Projesi tamamlandığında 305 bin kişiye iş imkanı sunacak

Bakan Yumaklı, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Bakan Yumaklı, daha sonra Silvan ilçesinde yapımı devam eden Babakaya iletim tüneli inşaat alanına geçti. Bakan Yumaklı'ya Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman, kamu kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, Türkiye için tarımsal yatırımların çılgın projesi, Silvan Projesi'nin kalbi Babakaya tünel açılımı için toplandıklarını söyledi. 17 Nisan'da Cumhurbaşkanının himayelerinde Silvan Tüneli'nin tünel kazı çalışmasını başlattıklarını belirten Bakan Yumaklı, burada çok ciddi bir çalışmanın devam ettiğini dile getirdi.

6 milyon 830 bin dekarlık alan sulamaya açıldı

Çalışmaların Dicle havzasının berekete, üretime, emeğe dönüşmesi için gerekli olan yatırımlar olduğunu kaydeden Bakan Yumaklı, ''İnşallah bunun sonunda hem ülkemiz için Hem bölge için, hem bölge insanı için ve ülkemiz tarımı için çok önemli bir sonuca ulaşmış olacağız. Kıymetli basın mensupları, ülkemizin en büyük projelerinden birisi GAP. Cumhuriyetimizin en büyük kalkınma hamlelerinden bir tanesi. 2002 yılına kadar GAP'ta 200 bin hektarlık bir alan sulamaya açılmışken son 23 yılda yapılan yatırımlarla 683 bin hektarlık alan yani 6 milyon 830 bin dekarlık alan sulamaya açıldı ve bu bereketli topraklar suyla buluştu. Şu anda 380 bin hektarlık alanda planlama çalışmaları, proje çalışmaları, yatırım çalışmaları devam ediyor. GAP'ın en önemli projelerinden birisi de Silvan projesi. Silvan projesi 8 barajıyla 23 sulama tesisiyle çok önemli bir bileşenden oluşmakta'' diye konuştu.

"Babakaya tüneli tamamlandığında saniyede 212 metreküp suyu taşıyacak"

Babakaya sulama tünelinin de Silvan Projesinin omurgalarından biri olduğuna değinen Bakan Yumaklı, ''Tünel 7 metre çapında ve 5 bin 320 metre uzunluğunda iki ayrı tüpten oluşuyor. Bu tüplerden bir tanesinin çalışması hemen hemen bitmiş durumda. Ama bugün düğmesine bastığımız dualarla, hayır dualarla tamamlanması için harekete geçirmiş olduğumuz tünel açma işlemi de inşallah ikinci tüp olarak çalışmaları bittiğinde artık Silvan Barajı'nın suları önce bu iki tüpten Babakaya tünelinden 150 metrelik bir açıklık alana, oradan da Silvan tüneline ve oradan da 2 milyon 350 bin dekarlık bir alanın sulaması için bereketli topraklara kavuşmuş olacak. Babakaya tüneli tamamlandığında saniyede 212 metreküplük bir suyu taşıyacak. Bu şu demek hafızalarda canlanması için bir olimpik havuzu sadece ve de Sadece 13 saniyede doldurabilir bir debi ile akıyor olacak. Yani ülkemizin en büyük ve en hızlı debisiyle akan Çoruh Nehrini düşündüğümüzde oradaki debiden, oradaki hızdan çok daha yüksek bir hızla akıyor olacak. Yani bu tünellerin içerisinden devasa nehirler akacak inşallah. Bugün kazı çalışmalarına başladığımız bu tünelin maliyeti 8.8 milyar lira'' şeklinde konuştu.

Tünelin hizmete girmesi ile Silvan Barajında su tutulacak

Tünelin 2027 yılında bütün bileşenleriyle birlikte tamamlanacağını ve kullanıma hazır hale geleceğini bildiren Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

''Babakaya tünelinin devreye girmesi ile Silvan Barajında da su tutmaya başlamış olacağız inşallah. Silvan Barajı ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Silvan Barajı 7 milyar metreküp su tutma kapasitesine sahip. Yani ülkemizin bir yıllık bütün içme suyunu, bütün kullanma suyunu karşılayacak bir kapasiteye sahip. Dolayısıyla bu kadar önemli 175.5 metre yüksekliğindeki bu baraj su tuttuğu andan itibaren Silvan ovası da dahil olmak üzere yani bu bahsetmiş olduğumuz 2 milyon 350 bin dekarlık alan da dahil olmak üzere çok önemli bir alanı sulamış olacak. Silvan Projesi'nin toplam maliyeti bugünkü rakamlarla 300 milyar liraya ulaşmış olacak. Değerli arkadaşlar, birçok yatırım yapılıyor ülkemizde. Ancak yine altını çizerek ifade etmek istiyorum bu proje tamamlandığında sulayacağı alan 330 bin futbol sahası büyüklüğünde olacak. Buradaki tarımsal ürünler sadece ülkemiz için değil, ülkemizin etrafında bu gıda ürünlerine ihtiyaç duyacak ülkelerin de tedariği için çok önemli olacak. 305 bin kişiye istihdam sağlamış olacak bu proje inşallah. Bu projenin hayata geçirilmesi için herkes omuz omuza vermiş durumda. Ben inanıyorum ki Allah herhangi bir kaza bela vermesin. İnşallah bu proje tam zamanında takvimine uygun olarak tamamlanmış olacak. Ben ülkemiz için büyük hayalleri gerçeğe dönüştürme adına Bakanlığımıza düşen kısmıyla gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.''