Bakan Yumaklı: Ülkemizde bir gübre krizi yok

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya'da bir otelde düzenlenen Ulusal Hububat Konseyi-2026 Hasat Öncesi Hububat Kongresi'ne katıldı. Burada sektör temsilcilerine seslenen Bakan Yumaklı, "Hepimizin bir an önce sona ermesini ve dünyada yaşanmamasını istediğimiz savaş riski var. İran-İsrail/Amerika savaşı, hepimizi yakından takip ettiği üzere küresel enerji ve gübre maliyetlerinde birdenbire çok önemli bir konuyu, dünya gündemine ve üreticilerin gündemine getirdi. Tabii bunu söylemeden geçemeyeceğim. Maalesef, Türkiye'nin gücünün hala farkında olmayanlar var. Bu devletin kadim kurumlarının olduğu, her türlü riske ve krize karşı hazır olduğunu hala kabul edemeyenler var. Maalesef en ufak bir olumsuzluğun sanki bu ülkenin gücünü yerle bir edecek olmasını kendisinin kabul ettiği gibi vatandaşa da kabul ettirmeye çalışanlar var. Değerli arkadaşlar o gün söyledik, şimdi tekrar edelim. Daha ilk günden bu ülkede bir gübre krizinin olmadığını ve olmayacağını söyledik. Üreticimiz müsterih olsun. Vatandaşımız müsterih olsun. Sanayicimiz de içini ferah tutsun. Tarımsal üretim girdileriyle ilgili, özellikle temel girdiler başta olmak üzere tarımsal üretimimizi etkileyecek hiçbir şeye izin vermeyeceğiz. Bununla ilgili tabii ki çoklu tedarik stratejisinden özellikle tarımsal vizyon ve stratejimizin değiştirilmesine ve şoklara karşı tampon vazifesini görecek birtakım tedbirlere kadar her konuda hazırlıklıyız. Hangi tedbirleri aldık? Tekrar hatırlatmak istiyorum. Gübre tedarikleri zaten vardı. Stokları yakından takip ediyorduk. Dolayısıyla stoklarımızda bir sorun yoktu, şu anda da yok. Arza artırma yönünde tedbirler aldık. Alternatif ülkelerden özellikle uygun fiyatlarla gübre getirilmesi için Ticaret Bakanlığımızla birlikte çalıştık ve gümrük vergilerini sıfıra indirdik. Yine dün Resmi Gazete'de yayınlandı. Bazı gübre cinslerinde yine gümrük vergilerini sıfıra indirdik. Değerli arkadaşlar bunlar, bugün yapılan işler değil elbette. Krizin durumuna göre, gidişata göre almış olduğumuz tedbirlerin veya alacak olduğumuz tedbirlerin aşama aşama uygulanmasıdır" dedi.

'Gıda arz güvenliğini tehdit edecek bir durum yok'

Bakan Yumaklı, "İhracat kapasitesine sahip olduğumuz gübre çeşitleri vardı. Yine sektörle konuşarak, sektörle bir arada karar vererek. Bu ihracı mümkün olan gübrelerin de ülke içerisinde tedbiren kalmasıyla ilgili hususu gerçekleştirmiş olduk ve yurt içinde daha fazla kullanılabilmesinin de önünü açtık. Antrepolarda transit ticaretle alakalı bekleyen gübreler vardı. Onların da yurt içerisinde kullanılmasıyla ilgili tedbir aldık. Bunların hepsi arzı, artırıcı tedbirler. Nihayetinde de yaklaşık 10 yıldır yasak olan amonyum nitratın tekrar kullanılabilmesiyle ilgili, ilgili bütün kurumlarla İçişleri Bakanlığımız da dahil olmak üzere birlikte kararı aldık ve uygulamaya başladık. Şu anda 30 Mayıs'a kadar bir takip edeceğiz. Ancak gördüğümüz kadarıyla hiçbir problem yok. Bu süreyi herhalde uzatmakla ilgili yeni bir karar alma aşamasındayız. Tekraren ifade ediyorum. Hamdolsun ülkemizde gıda arz güvenliğini tehdit edecek herhangi bir problem bulunmamaktadır" diye konuştu.

Yerli tohuma 2,8 trilyon liralık destek

Bakan Yumaklı, tarım sektöründe kullanılan tohumların yerli olduğunu ifade ederek, "Bu ülkede kullanılan tohumların yüzde 96'sı, bu ülkenin topraklarında üretilmektedir. Millileştirmekle ilgili çalışmalarımızda bir yandan son hızla devam ediyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Son yine 23 yılda üreticilerimizi bu manada teşvik etmek için güncel rakamlarla 2,8 trilyon liralık destek ödemesi yapıldı" dedi.

Tarım sigortasında 65 milyar lira tazminat ödendi

Tarım Sigortaları Havuzu'na (TARSİM) değinen Bakan Yumaklı, "TARSİM konusu şimdi iklim değişikliği diyoruz. Yeni normal diyoruz. Dış etkilere açık bir sektör, tarım sektörü. Oluşabilecek problemleri elimine edemezsiniz belki. İklim değişikliğiyle ilgili özellikle açık alanda yapılan tarım için. Ancak sigorta sistematiğiyle emeğinizi garanti altına alabilirsiniz. 2006 yılından bu yana güncel rakamlarla tam 65 milyar lira tazminat ödendi" diye konuştu.

'Altyapımız sağlam'

Kuraklık ve zirai don nedeniyle geçen yıl tarım ürünlerinde azalma olduğunu ancak bu yıl rekor kırılacağına inandığını belirten Bakan Yumaklı, "Geçen sene hepinizin malumu çok önemli bir kuraklık ve aynı zamanda zirai don hadisesi yaşadık. Buradaki azalış pek çoğumuzu belki tedirgin etti. Ama ben şunu altını çizerek ve bütün samimiyetimle tekrar ifade etmek istiyorum. Altyapımız sağlam. Bu yıl yağışları hepimiz çok yakından takip ediyoruz. Herhalde Türkiye'de yağışların bu kadar yakından takip edildiği başka bir yıl olmamıştı. Hepimiz mutluyuz. Herhangi bir problem olmazsa inşallah geçen yıl kaybettiğimizi misliyle geri alacağız. Emek, gayret netice itibarıyla katma değerli bir hale dönüşmüş olacak, bir rekor kıracağımıza da inanıyorum" dedi.

'Devletimizin kadim kurumları var'

Bakan Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin de kırılacak bir rekor durumuna hazır olduğunu ifade ederek, "Toprak Mahsulleri Ofisimiz hazır. O rekor kırdığımız dönemde de söyledik. Devletimizin kadim kurumları var. Toprak Mahsulleri Ofisi de onlardan bir tanesi. Hiçbir şekilde üreticilerimizin problem yaşayacağı herhangi bir olaya müsaade etmeyeceğiz. Bir konu daha; alım fiyatlarında üreticilerimizi koruyacağız. Tüketicimizi kollayacak bir çalışmayı bütüncül halde gerçekleştireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

İşlenmeyen arazilerin yüzde 65 işlendi

Bakan Yumaklı, işlenmeyen arazilere ilişkin de şunları söyledi:

"İşlenmeyen araziler konusu. Bu sürecin de ilk dönemini geçirdik. Hatırlarsanız; çok akıllara ziyan yorumlar yapılmıştı bununla alakalı. Devlet arazilerinize el koyacak, işte bir başkasına şöyle yapacak, böyle yapacak. Bunların hiçbirisinin gerçek olmadığı uygulamayla ortaya çıktı. Bu uygulamadaki amacımız; devletin bir şeyleri alıp kiralaması değildi. O arazilerin boş kalmasını engelledik veya engellemeye çalıştık. Şöyle dedik; iki yıl üst üste eğer işlemiyorsanız, bu milli bir servettir, devlet eliyle bunu biz yapalım. Bir kazanımı, bir sonucu buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz bu uygulamayı duyurduktan sonra, iki yıl üst üste ekilmeyen arazilerin bakanlığımız tarafından belirlenen koşullarda üretime kazandırılacağını duyduktan sonra tespit ettiğimiz arazilerin yüzde 65'i sahipleri tarafından ya işlendi ya da işletildi" dedi.