Bakan Yumaklı'dan aşırı yağıştan etkilenen illere ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman başta olmak üzere, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen aşırı yağış, kar, dolu, fırtına ve hortum sonrası duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Olumsuz hava koşullarından etkilenen bölgelerdeki üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır. TARSİM ekiplerimiz, hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Aşırı hava olayları sonucu, Şanlıurfa'da hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum."