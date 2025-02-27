Bakan Yumaklı’dan et fiyatları ile ilgili açıklama: Artış tedarik sorunu değil, spekülasyon var

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan öncesi et fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. NTV'ye katılan Bakan Yumaklı, kırmızı et fiyatlarındaki tartışmalarla ilgili “Denetimler yapıyoruz. Tedarik sorunu ile ilgili fiyat artışları yok. Tamamen spekülasyon yapılıyor” dedi.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Fahiş fiyat hareketlerini takip ediyoruz"

Üç bakanlık olarak piyasadaki fiyat hareketlerini yakından takip ediyoruz. Hiç kimsenin makul karına herhangi bir şey söylemiyoruz, konu edilen husus fahiş fiyat... 1 lira mal edilen ürün 10 liraya tüketiciye sunuluyorsa orada bir problem var. Geçtiğimiz ay Türkiye'deki bütün gıda perakendecilerinin tamamıyla birlikte üç bakanlık toplantı yaptık. Regülasyon görevini yerinde getirmek zorunda olan kurumlar da dahil olmak üzere sahadayız.

"Kırmızı et fiyatlarındaki artış spekülatif"

Kırmızı etle ilgili ülkemizde tedarik nedeniyle fiyat artışı söz konusu değil. Fiyatların artırılmasına dönük spekülatif girişimler oldu. Et ve Süt Kurumu olarak piyasa regülasyon görevimizi yerine getiriyoruz.

Fahiş fiyat konusu hükümetimizin ve bakanlıklarımızın kabul edebileceği husus değil. Bu belli bir dönem değil sürekli denetlenecek.

"Taklit ve tağşiş ile mücadelede 1,5 milyar liraya yakın ceza kestik"

8 binden fazla arkadaşımız sahada, denetimlerine devam ediyor. Denetim sayısı 1,3 milyona ulaştı, yaklaşık 1,5 milyar liraya yakın idari para cezası kestik, 600'den fazla firma hakkında suç duyurusu yapıldı.

"Pestisitli gıdalarda 'Bizim tüketimimize sunuluyor' algısı doğru değil"

Türkiye'ye herhangi bir sebeple iade edilmiş hiçbir ürün iç piyasada satılamaz. Bunu yapabilmeleri için herkesin gözünü kapatması lazım. İade edilen ürünler gümrükten geçmeden imhası sağlanıyor.

Pestisit kullanımı son dönemde belli oranda zorunlu hale geldi, bunu bütün dünya kullanıyor. Avrupa ülkelerinde pestisi kullanımı Türkiye'den çok daha fazla.. Türkiye'de 2,3 kilogram, Avrupa ülkelerinde 3,2 kilogram pestisit kullanımı var.

Sadece ihracata giden ürünler denetlenmiyor, ürünlerin üretildiği yerlerde, paketleme tesislerinde, hallerde pestisit denetimleri yapılıyor. Aradan kaçanlar var ise de tüketicilerimizin bilinçlenmesi sayesinde bize gelen ihbarların tamamını değerlendiriyoruz.

"Bizim tüketimimize sunuluyor" algısının doğru olmadığını belirtmek istiyorum.

Yağışlar barajlardaki doluluk oranlarını nasıl etkiledi?

Kış döneminin büyük bölümünü yağış anlamında zayıf geçirdik, son 15 günün etkisi tabi olacak. Ancak barajlara etkisini bugünden söylemek mümkün değil, bunun faydasını mart-haziran döneminde görebileceğiz.

"Orman yangınları ile mücadele için 8 bin 500 personel alınacak"

Orman yangınları ile ilgili bütün köylere gidilip bilgilendirme yapıldı. Yılın başından itibaren gerekli tedbirleri, bilgilendirme, eğitim, araç-gereç eksikliğinin tespitine başladık. Emekli olan arkadaşlarımızın eksikliğini hissetmemek ve yeni alınan ekipmanların kullanımı için 8 bin 500 kişilik arkadaşımızı bünyemize katmaya karar verdik.

"Çok yakın zamanda sokak hayvanları ile ilgili denetimlere başlatacağız"

Belediyelerimizin hatırı sayılı kısmı bu konuda adım atmaya başladı. 2028'e kadar yapılmayabilir, bu zamana kadar süre var konusu doğru değil. 2028 yılı hayvan bakımevlerinin kurulması ve iyileştirilmesi için son tarih. 2025 yılında belediyeler, yasanın kendilerine emrettiği şekilde bütçelerinden ayırıp yapımına başlamalılar, görevleri bu. Yasa bütün tarafların uzlaşması ile çıktı. Belediyelerimizin mutlaka üzerlerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Çok yakın zamanda belediyelerimize denetimlere başlayacağız.