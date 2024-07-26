Bakan Yumaklı’dan hayvancılık destekleri açıklaması: Verim ve kalite artırılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Resmi Gazete'de yayımlanan 2024-2026 Yıllarında Yapılacak Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni destekleme modelinin gıda arz güvenliği dikkate alınarak üretim planlaması ekseninde hazırlandığını belirten Yumaklı, verimli, sürdürülebilir ve kaliteli bir üretim modeli hedeflediklerine işaret etti.

Yumaklı, ülke ihtiyacının yurt içi üretimle karşılanmasını amaçladıklarını vurgulayarak, "Bu kapsamda yerli gen kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması ile üretim sürecinde yaşanan maliyet artışları ve fiyat istikrarsızlıkları gibi olumsuz koşullardan üreticilerin korunmasını planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni destekleme programıyla belirlenen kriterleri yerine getiren işletmeler için ilave destekleme yapılacağına dikkati çeken Yumaklı, şu bilgileri verdi: "Hayvancılık işletmeleri içinde önemli bir paya sahip olan aile işletmelerine ilk defa ilave destek verildi. Kırsalda üretimin ana direği olan kadınlara ve geleceğimizin teminatı gençlere pozitif ayrımcılık yapıldı. Hayvancılıkta yeni destekleme programı ile belirlenen kriterleri yerine getiren işletmelere ilave destekleme yapılacak. Bu sayede üretimde verim ve kalitenin artırılması sağlanacak."