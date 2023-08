Bakan Yumaklı’dan İBB’ye su yönetimi eleştirisi

Takip Et

Maruf BUZCUGİL / ANKARA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin henüz su fakiri olmadığını, ancak su stresi altında bulunduğunu belirterek, su verimliliği seferberliği başlattıklarını ve Su Kanunu hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Yumaklı, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’ni de barajlara zamanında su aktaramadığı gerekçesiyle eleştirdi. Yumaklı, Türkiye nüfusunun 30 yıl sonra yaklaşık 100 milyona ulaşmasının, su talebinin ise yüzde 55 oranında artmasının beklendiğini vurguladı.

Gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, satır başlarıyla şunları söyledi:

Türkiye su stresi altında olan bir ülke

Ülkemiz, yılda kişi başına 1.313 metreküp kullanılabilir su miktarıyla su stresi altındaki ülkelerden bir tanesi. Su zengini de değiliz, su fakiri de değiliz, ama su stresi altındaki ülkelerden birisiyiz. Hem nüfus artışımızı hem de suyun verimsiz kullanıldığı alanların maalesef ki çokluğunu göz önüne aldığımızda 2030’da bunun 1.200 metreküpe gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Yani 1.313 metreküp 1.200 metreküpe düşecek. Eğer kişi başına kullanım 1.000 metreküplerin altına düşerse işte o zaman su kıtlığıyla yüzleşmiş olacağız. Elbette ki şu anda böyle bir risk yok, ama bu geleceğe dair perspektifi mutlaka hepimizin bilmesi gerekir. Dolayısıyla su kaynaklarımızı verimli kullanmak adına Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde Su Verimliliği Seferberliği Eylem Planını hayata geçirdik. Bu uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz.

İstanbul’daki barajlarda aktarımlar zamanında yapılmadı

Aktif doluluk oranları Ankara için yüzde 37.8, İstanbul için yüzde 36, İzmir için yüzde 19.9. 2022 ‘de aynı dönemde Ankara’da yüzde 33.4, İstanbul’da yüzde 64.8, İzmir’de yüzde 24.5 doluluk oranı vardı. Geçen yıl ile karşılaştırıldığında Ankara’nın hemen hemen aynı olduğunu, ama İstanbul’un yüzde 64,8’ten yüzde 36’ya düştüğünü görebiliyoruz. Açıkçası biz burada işletmeyle alakalı bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Zamanında eğer İstanbul’daki barajlara gerekli aktarımlar yapılmış olsaydı, şu anda bu doluluk oranları sezona çok daha yüksek oranlarda geçmiş olacaktı. Burada ilgili belediyenin bu konuya özen göstermesi gerekiyordu, bu tamamen işletme olayıdır. Burada bizim tahminimiz, enerjiyle alakalı giderleri kısma adına zaman zaman bu regülatörlerden aktarılan suyun durdurulduğu yönünde. Hem su tüketimi arttı, hem geçmiş yıllardan daha az yağış geldi, hem de bu regülatörlerden çekilebilecek maksimum su çekilmediğinden ortaya bu görüntü çıkıyor.

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı daha yüksek olabilirdi

Suyun en çok kullanıldığı döneme hazırlık yapmanız gereken zamanda siz eğer barajlarınızı doldurmuş olsaydınız, bugün bu oranları daha yüksek görmüş olacaktık. O barajların içerisindeki kuraklık görüntüleri de olmayacaktı. Devlet Su İşleri, suyu belediyelerin vatandaşlarına ulaştıracağı lokasyona kadar getirir, ondan sonrası belediyelerin kendi işletmelerini nasıl iyi yaptığıyla ilgili çıkan bir performanstır.

Buğday ihracatı serbest mi?

Bu sene bereketli bir sezonu bütün ürünlerde geçiriyoruz, bunlardan bir tanesi de buğday. 22 milyon ton civarında bir ürün hasat edilmesini bekliyoruz. Ülke olarak bir kullanım havuzunuz var, bu ne demek? 100 birim ürün ihtiyacı varsa, 100 birimi siz o ihtiyaç havuzuna koyuyorsunuz. Eğer 110 birim üretmişseniz 10 birimini de ihraç ediyorsunuz doğal olarak. Buğdayda da özellikle ekmeklik değil, makarnalık buğdayda biz bir fazlalık tespit ettik ve bunun kontrollü bir biçimde ihraç edilmesiyle alakalı Toprak Mahsulleri Ofisi ve Ticaret Bakanlığı’nın ortaklaşa takip ettiği bir sistemle ihracatına izin verildi. Sektörün tamamı bilir, bu elbette bu sonsuz bir rakam değil. Burada şöyle beklentiler oluyor. Herhangi bir şekilde ihracat olmasın, çünkü içerideki fiyatları üretici, ihracata gittiği için 10 liraya verecekse 11 lira istiyor. İçerideki bizim alımlarımızın fiyatları yükseliyor. Ama ona öyle bakmamak lazım, eğer ihracat fırsatı varsa bunu değerlendirmek gerekir.

Makarna üreticilerinden ihracat rahatsızlığı

Makarna sektörü olarak dahilde işleme rejimi veya un sektörü olarak dahilde işleme rejimi kapsamında yurt dışından ürünü getirip burada da işleyip ihraç da edebilirsiniz. Sanayici doğal olarak iş dünyasının gereği hangisi daha uygun ise kendi business perspektifinden ona doğru yönleniyor. Burada hiç kimsenin endişe etmesini gerektirecek bir şey yok. Biz hem özel sektörün, hem de kamunun depolarındaki ürünlerin miktarını biliyoruz, hasattan gelecek olanları da biliyoruz, fazlalığınızı da tespit etmiş vaziyetteyiz, bu fazlalığı sadece ihraç ederek olayı kapatacağız. Makarnalık buğday fazlalığımız 1 milyon tonun altında.

Derince’deki patlama soruşturuluyor

Bu çok önemli bir olay dolayısıyla biz teknik olarak hem iç denetim açısından her yönüyle araştırıyoruz. Aynı zamanda savcılıklar da araştırıyor. Ama ilk etapta gördüğümüz bunun teknik bir olay olduğu. Elbette bunun teknik inceleme sonucu çıktığında daha detaylı, daha sağlıklı, doyurucu bilgi vermek mümkün.

Şu anda söyleyeceğim her şey tamamen tahminden ibaret olur, arkadaşlara incelemelerini tamamlasınlar bilgi vereceğiz. Toplamda buradaki depoların kapasitesi 90 bin ton. Mevcutta içinde olan ürün 75 bin ton. Olayın gerçekleşmesi de silodan bir kamyona ürün sevk edilirken yani o konveyörler kullanılırken meydana gelmiş. Etkilenen ürün miktarı 15 bin ton, toplamda 22 milyon tonluk bir hububat veya buğday üretiminin olduğunu düşünürsek, arz güvenliğini tehdit edici bir durum yok.

Orman yangınlarında İHA kullanan iki ülkeden biriyiz

Orman yangınlarının olduğu günlerdeyiz. AFAD başta olmak üzere orman yangınlarıyla bütün kurumlarla iş birliği içerisinde çalıştık. Orman yangınlarıyla aktif mücadelede dünyada örnek gösterilen ülkelerden birisiyiz, bu da bizi gururlandırıyor elbette. Orman yangınlarıyla mücadelede, dünyada İHA teknolojisi, yani insansız hava aracı teknolojisini kullanan 2 ülkeden bir tanesiyiz. Yangınla mücadelede İHA kullanan diğer ülke ise ABD. İnsansız hava araçları, ülkemizin orman varlıklarını korumada baş aktörlerden biri. Çünkü 7-24 Türkiye’deki bütün alanları gözleyen, herhangi bir şekilde bir yangın alameti, bir yangın işareti veren şeyleri algılayan ve Yangın Yönetim Merkezine gönderen bir sistem bu. Ülkemizde bu yıl 8 Ağustos’a kadar meydana gelen 1.212 orman yangınının 418’i İHA’lar tarafından ilk anda tespit edildi. İlk anda ne demek, siz oraya yangın genişlemeden-büyümeden müdahale ediyorsunuz, aslında onlar orman yangını olarak yansımıyor, ama bizim kayıtlarımıza mutlaka yansıyor. Uçak, helikopter ve yine İHA’lardan oluşan 134 hava aracımız var, diğer kurumların rezerv araçları da bunlara dahil ayrıca 4 bin 800 kara aracımız 25 bin orman işçimiz var. 118 bin eğitim almış gönüllü ordumuz var bunlarla mücadeleyi sürdürüyoruz.

Zeytinyağında rekolte düşüklüğü yok

Zeytinyağıyla ilgili özellikle İspanya’da ve İtalya’da rekolte düşüklükleri bizim aldığımız bilgiye göre onlarda meydana gelen bir hastalıktan kaynaklı. Doğal olarak rekolte düşüklüklerini kapatmak adına Türkiye’deki ürünlere çok yoğun bir talepleri oldu. Bu konuya Ticaret Bakanlığıyla eşgüdüm içerisinde çalışıyoruz. İlk başta belli oranda biliyorsunuz bir fon getirildi, ama o da talebi herhangi bir şekilde engellemediği gibi içerideki üretimin tamamen neredeyse yurt dışına kaymasına sebep olacak bir tehlike görüldüğü için Ticaret Bakanlığımız tarafından bir dış ticaret tedbiri alındı.

Elbette ki biz ürettiğimiz ürünleri ihraç edeceğiz, ama bunları katma değerli bir şekilde ihraç etmek önemli. Yani siz ürününüzü alıp bidonlara koyup ya da büyük box’lara koyup ihraç edip bunu 3 dolara sattık diye sevinirken, sizin ürününüzü kendi markasının içerisine koyup 7-8 dolara satan bir durum varsa bunu hepimizin durup düşünmesi gerekir. Bu da ayrıca Ticaret Bakanlığıyla bizim konuştuğumuz bir konu. Türkiye’de rekolte düşüklüğü yok aksine bu yıl beklentinin de üzerinde, ancak elbette ki iklim değişikliklerinin etkisini de an be an takip ediyoruz. Açıkçası önümüzdeki yıl içinde rekoltede biz herhangi bir değişiklik beklemiyoruz.