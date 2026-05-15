Bakan Yumaklı’dan kurbanlık açıklaması: Arzda sorun yok

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nu ziyaret ederek, Kurban Bayramı öncesi yapılan denetimleri yerinde inceledi. Denetimlere Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen ile Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dallı da katıldı. Yumaklı, denetimlerin yanı sıra küçük ve büyükbaş hayvan sayılarına, veteriner hekimlere ve ‘Tarım Cebimde' uygulamasına dair açıklamalarda bulundu.

"Hayvanların küpelerinden çok titiz bir inceleme ve denetim yapılıyor"

Hayvancılık yol haritasının en önemli unsurlarından birinin hayvan hastalıklarıyla mücadele olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, "Bu yüzden bütün Türkiye çapında 8 Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu açmaya karar verdik. Bunlardan 5 tanesini açtık, geri kalan 3 tanesini de açmaya devam edeceğiz. Kurban Bayramı'na günler kaldı. Arkadaşlarımız yoğun hayvan hareketlerinin olduğu bu noktada, özellikle hayvanların çok sağlıklı bir şekilde dini vecibelerini yerine getirecek olan vatandaşlarımıza ulaşması için gece gündüz gayret ediyorlar. 43 ilin bağlantı noktası olan Ankara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'ndayız. Arkadaşlarımız özellikle büyük şehirlere başta olmak üzere tüm şehirlerimize gerçekleştirilen hayvan nakillerini bu istasyonlarda denetliyorlar. Gelen bütün kamyonların içerisindeki hayvanların küpelerinden genel sağlık durumlarına kadar, evraklarına, sertifikalarına kadar çok titiz bir inceleme ve denetim yapıyorlar" diye konuştu.

"Büyükbaş kurbanlıklarda 1 milyon 202 bin, küçükbaşlarda ise 3 milyon 761 bin sayısındayız"

Yumaklı, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Bakanlık bünyesindeki bütün veteriner hekimlerin 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğunu belirterek, "Maalesef ki kafa karıştırıcı dezenformasyonlarla karşılaşıyoruz. Herhangi bir şekilde kurbanlık hayvan arzında bir problem yok. Büyükbaş kurbanlıklarda 1 milyon 202 bin sayısındayız. Bu geçtiğimiz yıl sevk edilen, kesilen hayvanların yüzde 45 üzerinde. Küçükbaş hayvan sayısı 3 milyon 761 bin. Bu da geçtiğimiz yıl kesilen hayvanların yüzde 51 üzerinde. Büyük şehirlere sevkiyatlar devam ediyor. İstanbul'un Avrupa yakasına da bayram boyunca devam edecek bu sevkiyatlar" dedi.

Bakan Yumaklı, son dönemde yurt genelinde lokal ve kontrolsüz yağışların etkili olduğunu belirterek, Devlet Su İşleri'nin (DSİ) gerekli tüm tedbirleri aldığını ancak vatandaşların uyarıları dikkate almasının önem taşıdığını söyledi. Yumaklı, Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve barış getirmesi temennisinde de bulundu.

Sırasıyla incelemeye giren kamyonlardaki büyükbaş hayvanları denetleyen Bakan Yumaklı, ‘Tarım Cebimde' uygulaması sayesinde vatandaşların büyükbaş ve küçükbaş hayvanların küpe numarasını sorgulayarak, hayvanın türü, doğum tarihi, cinsiyeti ve aşılama bilgileri gibi tüm detaylara ulaşabildiğini dile getirdi. Şahsi telefonuyla ‘Tarım Cebimde' uygulamasını kullanan Yumaklı, uygulamanın kurban pazarlarında da güvenli alışveriş için kullanılabileceğini ifade etti.