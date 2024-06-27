 Bakan zamma son noktayı koydu ama asgari ücretin alım gücü Temmuz'da 13 bin TL'ye kadar gerileyecek

Mevcut şartlarla asgari ücretlinin alım gücü Temmuz ayında enflasyonun altında kalmış olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan son anda zam sürprizi gelmezse Temmuz'da 4 milyon memur ve 12 milyon emeklinin aylığı yüzde 20.3 ile 25.8 arasında artarken asgari ücretlilerle 10 bin liralık en düşük emekli aylığına hiç zam yapılmayacak. Ancak zam yapılmaması sayıları toplamda 11 milyonu aşan bu yoksul kesimin gelirlerinin hiç değişmeyeceği anlamına gelmiyor.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre yılbaşı zammından bu yana enflasyondaki artış yüzde 25’i aşacağı için asgari ücretin alım gücü 13 bin 515 liraya, en düşük emekli aylığının alım gücü de 7 bin 949 liraya düşecek. Asgari ücretli ve emeklinin reel geliri yerinde saymadığı gibi büyük ölçüde eriyecek. Üstelik bu kesimin hayat pahalılığı karşısında yaşadığı kayıp yılın sonuna kadar artarak devam edecek, açlık sorunu patlak verecek.

Özel sektörü de vuracak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a gazeteciler TBMM’de “Asgari ücrete ara zam olacak mı?” diye sordu. Bakan Işıkhan, “Defalarca ifade ettiğim gibi herhangi bir artış olmayacak” yanıtını verip zam için 2025’in Ocak ayını işaret etti.

10 bin liralık en düşük emekli aylığında da artış yapılmayacağı daha önce açıklanmıştı. Asgari ücrete zam yapılmaması, asgari ücretin bir miktar üzerinde maaş alanlar başta olmak üzere sendikası olmayan tüm özel sektör çalışanlarını da vuracak. Asgari ücretin alım gücü zamsız geçirilen 6 ayın sonunda 3 bin 487 lira kayıpla 13 bin 515 liraya düşerken yıl sonunda bu gelir Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerine göre 12 bin 320 liraya, piyasa beklentilerine göre ise 11 bin 973 liraya kadar düşecek.

‘Emeklilere refah payı, asgari ücrete zam yok’

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz” açıklamasını yaptı.

Bir gazetecinin “Emekliye enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündeme gelebilir mi?” sorusu üzerine Işıkhan, “Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok” dedi.