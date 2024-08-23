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Bakanlı Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 1 milyar 479 milyon 141 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını ifade etti.

Haber Merkezi
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Bakanlı Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatacak
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Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"Bitkisel ürün sigorta desteği 1 milyar 200 milyon, büyükbaş hayvan(besi) desteği 175 milyon 989 bin, kırsal kalkınma yatırım desteği 81 milyon 101 bin, lisanslı depolarda ürün kira, nakliye analiz desteği 12 milyon 875 bin 62 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 8 milyon 324 bin 976 lira, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği 850 bin 962 lira olmak üzere toplam 1 milyar 479 milyon 141 bin lira çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun."

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