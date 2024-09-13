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Bakanlı Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 1 milyar 389 milyon 795 bin lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakanlı Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatacak
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya platformu X'teki hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Yumaklı, "Sertifikalı tohum kullanım desteği 1 milyar 283 milyon 56 bin 181 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 86 milyon 959 bin 649 lira, dane zeytin desteği 14 milyon 867 bin 163 lira ve sertifikalı tohum üretim desteği 4 milyon 912 bin 7 lira olmak üzere, toplamda 1 milyar 389 milyon 795 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

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