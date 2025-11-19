  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakanlık 15 stajyer hazine kontrolörü alacak
Takip Et

Bakanlık 15 stajyer hazine kontrolörü alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığına 15 stajyer hazine kontrolörü alımı amacıyla sınav yapılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakanlık 15 stajyer hazine kontrolörü alacak
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere en fazla 15 stajyer hazine kontrolörü alınacak.

Giriş sınavı için başvurular, 1-12 Aralık tarihlerinde e-Devlet üzerinden "Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerine elektronik ortamda yapılacak.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada tamamlanacak.

Yazılı Sınav, 27 Aralık'ta iki ayrı oturumda Ankara ve İstanbul'da aynı anda gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda en yüksek puanı alan kişiden başlanarak atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı sayıda aday, sözlü sınava çağrılacak.

İngiltere savaşa hazırlık için fabrika kuruyorİngiltere savaşa hazırlık için fabrika kuruyorDünya

 

Ekonomi
Dolar, metallerde basınç yaratıyor!
Dolar, metallerde basınç yaratıyor!
ORAN Kalkınma Ajansı, 11 milyar TL’lik yatırım başvurusu aldı
ORAN Kalkınma Ajansı, 11 milyar TL’lik yatırım başvurusu aldı
İZTO/Özgener: İzmir’i düşünce ve inovasyon merkezi yapacağız
“İzmir’i düşünce ve inovasyon merkezi yapacağız”
Vatandaş 2.7 milyar dolarını yurtdışı hisse ve bonoya verdi
Vatandaş 2.7 milyar dolarını yurtdışı hisse ve bonoya verdi
İhracatçıların 28 ülkedeki maliyet yükü azalacak
İhracatçıların 28 ülkedeki maliyet yükü azalacak
Kütahya OSB 2 milyon metrekare daha genişliyor
Kütahya OSB 2 milyon metrekare daha genişliyor