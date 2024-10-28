Bakanlık 5 rüzgar santrali için yarışma yapılacağını duyurdu

YEKA RES-2024 yarışmaları kapsamında, Edirne RES için 410 megavat, Balkaya RES için 340 megavat, Sergen RES için 200 megavat, Yellice RES için 160 megavat ve Gürün RES için 90 megavat olmak üzere toplam 1200 megavat kapasite miktarının tahsisi öngörülüyor.

Fiyat ne kadar?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, her bir yarışma için yarışma başlangıç tavan fiyatı kWh başına 5,50 dolar, taban fiyatı ise 3,50 dolar, yarışmada taban fiyata ulaşılması halinde megavat başına katkı payı artırma başlangıç fiyatı 10 bin dolar olarak belirlendi.

Yarışma sonucu sözleşme imza tarihinden itibaren üretilen elektriğin 72 ay süreyle serbest piyasada satılabileceği belirtildi. Enerjinin alım süresi ise serbest piyasada satış süresinin bitiminden itibaren 20 yıl olarak tespit edildi. Elektrik enerjisi alım süresi boyunca TEİAŞ'a iletim tarifesi kapsamında ödenen bedeller yarışmayı kazanana YEKDEM kapsamında ödenecek.

Başvurular ne zaman?

Her bir yarışmaya katılabilmek için; başvuru aşamasında kesin, 1 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve MW cinsinden birim elektriksel kurulu güç için 20 bin dolar tutarında teminat mektubu verilecek. Yarışmanın kazanılması halinde ise, sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç 1 gün öncesine kadar kesin, 10 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve MW cinsinden birim elektriksel kurulu güç için 50 bin dolar tutarındaki teminat mektubu verilecek. Bu durumda başvuru aşamasında sunulmuş olan teminat mektubu iade edilecek. Yarışmalara Türk Ticaret Kanunu'na göre AŞ ya da limited şirket olarak kurulmuş tüzel kişiler ve sermaye şirketi statüsüne sahip yabancı şirketler başvurabilecek.

Yarışmalar için başvurular, 21 Ocak 2025 tarihinde Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na elden teslim edilmek suretiyle yapılacak. Elden teslim dışında herhangi bir yöntemle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Yarışmaların yeri, tarihleri ve saatleri bakanlığın internet adresinde ilan edilecek.