Bakanlık 9 ilde 32 arazi ve taşınmazı tahsise çıkardı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 9 ilde hazine ve orman mülkiyetindeki 32 taşınmazı otel, personel lojmanı ve konaklama tesisi için tahsise açtı. Tahsise çıkarılan kamu taşınmazlarından Antalya’dakilerden 5’inin otel personeline lojman yapımını öngörüyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, söz konusu tesisler; Antalya, Aydın/Didim, Çankırı/ Ilgaz, İzmir, Kayseri/Erciyes, Bodrum, Trabzon/Akçaabat, Adana/Karataş ve Çanakkale/ Lapseki ile ve ilçelerinde bulunuyor. Söz konusu gayrimenkullerin 3-4 veya 5 yıldızlı otel, butik otel, tatil köyü, günübirlik tesis, özel konaklama tesisi ve personel lojmanı niteliğine sahip olduğu ifade edildi. Mali yeterlilik istenecek İlana göre 3 Nisan tarihinden itibaren erişilebilecek olan turizm yatırımcılarına kamu taşınmazı tahsis şartnamesinde özellikleri belirtilen kamu taşınmazları, ilgili yönetmelik hükümlerine uygun şekilde üzerlerinde turizm amaçlı yatırım yapılması amacıyla Bakanlık tarafından yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecek. Söz konusu gayrimenkullere yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı girişimcilerin ilk etapta 50 bin Türk Lirası tahsis talep ücreti ödemesi gerekecek. Bu arazilerin hangi yatırımcılara tahsis edileceğine de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karar verilecek. Şirketler, bakanlık tarafından mali yeterlilik açısından değerlendirilecek.