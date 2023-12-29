Bakanlık açıkladı: 11 banka 2024'te piyasa yapıcı olacak

2024 yılında 11 bankanın piyasa yapıcı olarak faaliyet göstermesi uygun bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzere, Piyasa Yapıcılığı sisteminde yer alan veya sisteme yeni dahil olmak isteyen bankalar için Ocak - Aralık 2024 dönemine ilişkin olarak belirlenmiş olan kriterler 21 Aralık 2023 tarihli Basın Duyurusu ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Piyasa Yapıcılığı uygulaması çerçevesinde bankalara sağlanan haklar, getirilen yükümlülükler ve genel esaslara ilişkin hususları düzenleyen “Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi”nin 11’inci ve 13‘üncü maddeleri gereğince başvuruda bulunan bankalardan belirlenen kriterleri karşılayan ve Ocak - Aralık 2024 döneminde Piyasa Yapıcı olarak faaliyet göstermesi uygun görülen bankalar alfabetik sırayla aşağıda yer almaktadır.

1- Akbank T.A.Ş.

2- Denizbank A.Ş.

3- HSBC Bank A.Ş.

4- QNB Finansbank A.Ş.

5- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

6- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

7- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

8- Türkiye Halk Bankası A.Ş.

9- Türkiye İş Bankası A.Ş.

10- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

11- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş."

Piyasa yapıcılığı nedir?

Piyasa yapıcıları, devlet iç borçlanma senetlerinin birincil piyasasında talep yaratmak ve ihracı gerçekleştirilen kıymetlerin ikincil piyasada aktif işlem görmesini sağlamak amacıyla faaliyette bulunmak üzere devlet tarafından seçilen finansal aracılardır.