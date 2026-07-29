  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakanlık açıkladı: Bir çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı
Takip Et

Bakanlık açıkladı: Bir çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir çocuk giyim ürününün yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Bakanlık açıkladı: Bir çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı
Takip Et

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Neco Toys markalı bir çocuk kostümünün kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık açıkladı: Bir çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı - Resim : 1

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 29 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 29 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
ABD, Çin'in ürettiği insansı robotlara ithalat yasağı getirdiABD, Çin'in ürettiği insansı robotlara ithalat yasağı getirdiDünya
Meteoroloji'den 14 il için sarı kodlu rüzgar uyarısı! Kuzeyde sıcaklıklar düşecek: İşte tahminler...Meteoroloji'den 14 il için sarı kodlu rüzgar uyarısı! Kuzeyde sıcaklıklar düşecek: İşte tahminler...Gündem
Altında yön ne olacak? İşte 29 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltında yön ne olacak? İşte 29 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans

 