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Bakanlık açıkladı! Evlilik kredisi için özel internet sitesi açıldı

Bakanlık tarafından Aile ve Gençlik Fonu Projesi dahilinde gençlerin evlilik kredisine daha kolay başvurabilmeleri amacıyla bir web sitesi hazırlandı.

Haber Merkezi
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Bakanlık açıkladı! Evlilik kredisi için özel internet sitesi açıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu Projesi kapsamında, gençlerin evlilik kredisine daha hızlı ve kolay erişim sağlamaları için özel bir internet sitesi oluşturdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, evlenecek gençlere yönelik hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu Projesi kapsamındaki çalışmalar sürüyor.

Özel internet sitesi kuruldu

Deprem bölgesindeki bazı illerde pilot uygulaması başlayan, ardından yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu üç şehre son olarak Osmaniye'nin eklenmesiyle genişleyen proje kapsamında yeni bir çalışma daha yapıldı.

Bakanlık, evlenecek gençlerin evlilik kredisine daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için "ailegenclikfonu.aile.gov.tr" internet sitesini hizmete aldı.

Hazırlanan internet sitesinde, evlilik kredisine ilişkin haberler, görseller, başvuru kılavuzu, duyurular yer alıyor, desteğe nasıl başvuru yapılacağı uygulamalı gösteriliyor. Sitede, çiftlerin sahip olduğu her türlü kaynağı etkili şekilde yönetmesi ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlem almalarına katkıda bulunulması için eğitim içerikleri de bulunuyor.

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