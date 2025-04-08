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Bakanlık açıkladı: Hazine nakit dengesi martta açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı mart ayında 298 milyar 420 milyon lira açık verdi.

Haber Merkezi
AA
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Bakanlık açıkladı: Hazine nakit dengesi martta açık verdi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 785 milyar 994 milyon lira, nakit giderleri 1 trilyon 84 milyar 414 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 948 milyar 853 milyon lira, faiz ödemeleri ise 135 milyar 561 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 162 milyar 858 milyon lira açık verdi.

Mart ayında nakit dengesinde, 298 milyar 420 milyon liralık açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 23 milyar 668 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabında 130 milyar 902 milyon lira azalış görüldü.

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