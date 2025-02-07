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Bakanlık açıkladı: Hazine nakit dengesi ocakta açık verdi

Hazine nakit dengesi, ocakta 204 milyar 939 milyon lira açık verirken, faiz dışı denge de 54 milyar 108 milyon lira açık verdi.

Haber Merkezi
AA
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Bakanlık açıkladı: Hazine nakit dengesi ocakta açık verdi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 944 milyar 892 milyon lira, nakit giderleri 1 trilyon 152 milyar 582 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 999 milyar 1 milyon lira, faiz ödemeleri ise 153 milyar 581 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 54 milyar 108 milyon lira açık verdi.

Ocak ayında nakit dengesinde, 204 milyar 939 milyon liralık açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 11 milyar 648 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabında da 25 milyar 375 milyon lira azalış görüldü.

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