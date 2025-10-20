Bakanlık açıkladı! İşte eylül sonu itibarıyla hazine alacakları...
Hazine ve Maliye Bakanlığı alacakları eylül sonu itibarıyla 33,5 milyar lira olarak gerçekleşti
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, Hazine alacakları, eylül sonu itibarıyla 33,5 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 11,2 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 8,8 milyar lira tahsil edildi.
