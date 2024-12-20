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Bakanlık açıkladı! İşte kasım sonu itibarıyla hazine alacakları...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım sonu itibarıyla Hazine alacaklarının 27,6 milyar lira olduğunu ve bu tutarın 4,6 milyar lirasının tahsil edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakanlık açıkladı! İşte kasım sonu itibarıyla hazine alacakları...
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Kasım itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, kasım sonu itibarıyla 27,6 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı, 10,4 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 4,6 milyar lira tahsil edildi.

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