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Bakanlık açıkladı: Türkiye'nin brüt dış borcu 512 milyar dolar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 30 Haziran itibarıyla 512 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 265,4 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakanlık açıkladı: Türkiye'nin brüt dış borcu 512 milyar dolar
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran 2024 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 512 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 42,6 oldu. Aynı tarihte net dış borç stoku 265,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 22,1 seviyesinde gerçekleşti.

Hazine garantili dış borç stoku ise 16,6 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kamu net borç stoku, bu dönemde 6 trilyon 337 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 18,1 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku da 9 trilyon 144 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 26,1 olarak kayıtlara geçti.

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