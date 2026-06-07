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Bakanlık açıkladı: Ünlü kuruyemiş zincirinin ürününde kanserojen madde çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde güncellemeye gidildi. Listeye yapılan son eklemede Türkiye'nin en büyük kuruyemiş markalarından 'Makbul' de yer aldı. Firmanın kendi adına ürettirdiği ve şubelerinde satışa sunduğu sirkede 'gıdada kullanımı yasaklı kanserojen boya' tespit edildi.

Haber Merkezi
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Bakanlık açıkladı: Ünlü kuruyemiş zincirinin ürününde kanserojen madde çıktı
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Türkiye'nin 7 ilinde 285 şube ile hizmet veren kuruyemiş devi Makbul, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine girdi. 

Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan ve 1 Haziran 2026 tarihinde güncellenen listede, Makbul mağazalarında satışa sunulan iki farklı sirkede 'gıda boyası' tespit edildi. 

Kanserojen madde listelendi

Bakanlık yetkililerinin Makbul firmasının Ankara'nın Yenimahlle ilçesinde bulunan mağazasındaki ürün üzerinde yaptığı laboratuvar incelemesine göre firmanın 'Limonlu, Sarımsaklı, Zencefilli bal sirkesi' ve ''Alıç sirkesi' olarak satışa sunulan ürününde gıdada kullanımı yasaklanan kanserojen boya olduğu tespit edildi. 

Bakanlık açıkladı: Ünlü kuruyemiş zincirinin ürününde kanserojen madde çıktı - Resim : 1

Satışı yasaklandı

İnceleme raporu sonrası firma, söz konusu ürünlerin mağazalarındaki satışını durdurdu. Sirkelerin 'Makbul Kuruyemiş' adına Hekimhan Bitkisel Sanayi A.Ş.'ye fason olarak ürettirildiği öğrenildi.

Firma tarafından söz konusu rapora ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. 

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