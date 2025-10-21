Bakanlık düğmeye bastı: Güvensiz ayakkabı, oyuncak ve deri ürünlerine kısıtlama

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret sitelerinde satılan ürünlere yönelik yaptığı denetimlerin dikkat çekici sonuçlarını paylaştı. Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından yapılan laboratuvar testlerinde incelenen 182 üründen 148’inin, yani yüzde 81’inin güvenlik standartlarına uymadığı belirlendi.

Toksik kimyasallar belirlendi

NTV'nin haberine göre denetimlerde, insan sağlığı için yüksek risk taşıyan maddelere rastlandı. Özellikle ayakkabılar, oyuncaklar ve saraciye ürünlerinde (çanta ve bavullar) yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gibi toksik kimyasallar belirlendi.

“Basitleştirilmiş gümrük beyannamesi”

İnsan ve kamu sağlığının korunması amacıyla Ticaret Bakanlığı, bu güvensiz ürün gruplarına yönelik yeni bir düzenleme yaptı. Yüksek risk taşıdığı belirlenen ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ve düşük maliyetli ithalat imkanı sunan “basitleştirilmiş gümrük beyannamesi” kapsamında ülkeye getirilmesi kısıtlandı. Söz konusu düzenleme, 20 Ekim 2025 tarihli ve 2025/11 sayılı Genelge ile yürürlüğe girdi.