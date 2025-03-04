Bakanlık duyurdu: 230 TL'den 325 TL'ye yükseltildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iaşe servisi bulunmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedelinin 230 TL'den 325 TL'ye yükseltildiğini duyurdu.
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımızın Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli 230 TL’den 325 TL’ye yükseltildi. Çalışan, işveren ve kamunun ortak kararı olan bu rakamın tüm taraflara ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.
Ekonomi