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Bakanlık duyurdu: 230 TL'den 325 TL'ye yükseltildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iaşe servisi bulunmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedelinin 230 TL'den 325 TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
İHA
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Bakanlık duyurdu: 230 TL'den 325 TL'ye yükseltildi
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Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımızın Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli 230 TL’den 325 TL’ye yükseltildi. Çalışan, işveren ve kamunun ortak kararı olan bu rakamın tüm taraflara ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

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