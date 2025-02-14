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Bakanlık duyurdu: 30 milyon TL değerinde makaron ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri, Ankara ve Sakarya'daki operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira tutarında makaron ve 8,2 milyon lira değerinde kaçak sigara ele geçirdi.

Haber Merkezi
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Bakanlık duyurdu: 30 milyon TL değerinde makaron ele geçirildi
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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ankara ve Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonlara dair bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Ankara Emniyet Müdürlüğünün istihbarat çalışmalarıyla, kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Gümrük muhafaza ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde iki farklı araçta yapılan aramalarda, 154 koli içinde 8 milyon 438 bin makaron cinsi eşya tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan kaçak eşyalara, ekiplerce el konuldu.

Karasu Limanı'nda 113 bin kaçak sigara yakalandı

Karasu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları çerçevesinde ise Karasu Gümrük Sahası'na gelen çekici, riskli olarak değerlendirildi.

X-ray taraması ve hassas burunlu dedektör köpeğinin de katıldığı detaylı aramalar sonrasında, rulolara gizlenmiş halde yabancı bandrollü 113 bin paket sigara tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 8,2 milyon lira olan kaçak sigaraya el konuldu.

Olaylarla ilgili soruşturmalar, Ankara ve Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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