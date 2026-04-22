Bakanlık duyurdu: 50 milyon balon balığının ekosisteme girişi engellendi

Zehri nedeniyle insan sağlığı açısından ciddi risk oluşturan ve güçlü çenesiyle balıkçıların ağlarına zarar veren balon balığına karşı yürütülen mücadele aralıksız devam ediyor. Akdeniz ve Ege kıyılarında sayısı hızla artan istilacı türün kontrol altına alınması amacıyla uygulanan avcılık teşvikleri ise etkisini göstermeyi sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılından bu yana uygulanan destekleme programıyla Türkiye genelinde 665 bin 41 balon balığı denizlerden temizlendi. Gerçekleştirilen bu avcılık faaliyeti sayesinde yaklaşık 50 milyon potansiyel yeni bireyin üremesi durduruldu. Sadece geçtiğimiz yıl 291 bin 547 balon balığı yakalanarak 21 milyon 866 bin 25 yeni bireyin ekosisteme girişi engellenmiş oldu.

Türlere göre av teşviki ödemeleri belirlendi

Bakanlık tarafından belirlenen tarifeye göre; en tehlikeli türlerden olan benekli balon balığı (Lagocephalus sceleratus) için 100 bin adede kadar kuyruk başına 35 lira, diğer türler için ise 200 bin adede kadar 10 lira ödeme yapılacak.

Sanayiye kazandırılması için çalışmalar devam ediyor

Diğer taraftan, uygun donanıma sahip ruhsatlı balıkçı tekneleri tarafından avlanmasına müsaade edilen balon balığının ekonomik değere dönüştürülmesi için de adımlar atılıyor. Toplanan balıkların toksik özelliklerinden arındırılarak ilaç, deri ve tekstil gibi sanayi kollarında hammadde olarak değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasına yönelik Ar-Ge çalışmaları devam ediyor.